כיכר השבת
זה מה שנגזר עליו 

מצית בית הכנסת של הראשל"צ זוכה לאחר הגשת כתב אישום | הסיבה: לא שפוי

לאחר הגשת כתב האישום נגד מצית בית הכנסת של הראשון לציון הרב יצחק יוסף, זיכה בית המשפט את הנאשם מסיבת חוסר שפיות |בית המשפט הורה על סגירתו במוסד סגור בכפייה עד לעשרים שנה (חדשות) 

הראש"ל הגר"י יוסף בבית מדרשו שהוצת (צילום: יונתן זינדל, פלאש 90 )

מצית בית הכנסת של הראשון לציון הגאון רבי זוכה היום (חמישי) על ידי בית המשפט.

לאחר שהוגש כתב האישום שביסס את מעשיו של האיש, בית המשפט זיכה את הנאשם מסיבת חוסר שפיות ואי-אחריות למעשיו.

בית המשפט החליט שלא לחשוף את שמו של האיש בגלל מצבו הרפואי המורכב.

חוות דעת פסיכיאטרית שהוגשה לבית המשפט קבעה כי הנאשם אינו אחראי למעשיו וגם אינו יכול לעמוד לדין בשל כך.

בית המשפט גזר עליו עד עשרים שנות אשפוז בכפייה.

כזכור, ביוני האחרון פרצו אלמונים לפנות בוקר לבית מדרשו של הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף והציתו את בית הכנסת ומעונו של הראש"ל.

כמו כן, על הבתים הסמוכים למעונו של הראש"ל רוססו צלבים וסממנים נוצריים, מה שהעלה את החשד שמדובר בהצתה על רקע אנטישמיות.

כוחות כיבוי אש שהזועקו לזירה השתלטו על השריפה. חוקרי משטרה וכיבוי אש הוזעקו לזירה בכדי לנסות ולאתר את החשודים במעשה החמור.

כתוצאה מהשריפה נגרם נזק לספריו של הראש"ל וספרי אביו מרן פוסק הדור רבינו עובדיה יוסף זצ"ל, כמו כן נזק נגרם גם ללשכתו של הרב והכיסא המפואר של הראש"ל.

מהתיעוד שנתפס במצלמות האבטחה נראה האלמוני נכנס לתוך בית המדרש, סביב השעה 03:00 לפנות בוקר, ניגש בסמוך לארון הקודש, מצית את האש ונמלט מהמקום.

כאמור, כעת מתברר כי האירוע בוצע על רקע נפשי מעורער.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (76%)

לא (24%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחרדים:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר