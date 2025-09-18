מצית בית הכנסת של הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף זוכה היום (חמישי) על ידי בית המשפט.

לאחר שהוגש כתב האישום שביסס את מעשיו של האיש, בית המשפט זיכה את הנאשם מסיבת חוסר שפיות ואי-אחריות למעשיו.

בית המשפט החליט שלא לחשוף את שמו של האיש בגלל מצבו הרפואי המורכב.

חוות דעת פסיכיאטרית שהוגשה לבית המשפט קבעה כי הנאשם אינו אחראי למעשיו וגם אינו יכול לעמוד לדין בשל כך.

בית המשפט גזר עליו עד עשרים שנות אשפוז בכפייה.

כזכור, ביוני האחרון פרצו אלמונים לפנות בוקר לבית מדרשו של הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף והציתו את בית הכנסת ומעונו של הראש"ל.

כמו כן, על הבתים הסמוכים למעונו של הראש"ל רוססו צלבים וסממנים נוצריים, מה שהעלה את החשד שמדובר בהצתה על רקע אנטישמיות.

כוחות כיבוי אש שהזועקו לזירה השתלטו על השריפה. חוקרי משטרה וכיבוי אש הוזעקו לזירה בכדי לנסות ולאתר את החשודים במעשה החמור.

כתוצאה מהשריפה נגרם נזק לספריו של הראש"ל וספרי אביו מרן פוסק הדור רבינו עובדיה יוסף זצ"ל, כמו כן נזק נגרם גם ללשכתו של הרב והכיסא המפואר של הראש"ל.

מהתיעוד שנתפס במצלמות האבטחה נראה האלמוני נכנס לתוך בית המדרש, סביב השעה 03:00 לפנות בוקר, ניגש בסמוך לארון הקודש, מצית את האש ונמלט מהמקום.

כאמור, כעת מתברר כי האירוע בוצע על רקע נפשי מעורער.