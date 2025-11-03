קרוב ל-200 מנהלי מוסדות של פרח, רשת החינוך המיוחד הגדולה והמובילה בישראל, התכנסו לוועידה מקצועית שנתית במלון ירמיהו 33 בירושלים. הוועידה נועדה לחזק את שכבת הניהול, להעניק כלים ניהוליים מתקדמים ולהרחיב את שיתופי הפעולה וההעשרה בין מסגרות הרשת.

מייסד ומנכ״ל הרשת, הרב משה שטיין, הציג בפתח הוועידה את תכנית הצמיחה לשנה הקרובה, הכוללת פתיחת מסגרות חדשות, הרחבת שירותים מקצועיים וגיוס עובדים מיומנים לתפקידי חינוך וטיפול. הרב שטיין הדגיש את ההערכה לפעילות הניהולית בשטח ואת מחויבות ההנהלה להעמקת הסמכות המקצועית של המנהלים – מה שמוביל בסופו של דבר להתרחבות הרשת כל שנה, והמיצוב של 'פרח' כרשת המובילה, המקצועית, המקדמת והגדולה בישראל בתחום.

במהלך נאום הפתיחה, הצהיר המנכ"ל, "נמשיך לקיים ימי עיון למנהלים, כדי ללמוד זה מזה, להתמקצע, וגם לאפשר רגע של הפוגה למנהלות ולמנהלים המסורים שלנו. יש לנו אנשים טובים במערכת, מנהלים ומנהלות גדולים שהחלו את דרכם כגננות, כחשבות שכר ועוד והתקדמו עם השנים לתפקידים ניהולים. אין לי כל ספק, יש לנו זהב בתוך הבית, ואנחנו מחויבים להמשיך לפתח, להצמיח, ולתת אופק תעסוקתי אמיתי לכל אחד ואחת מהעובדים".

עוד בישר המנכ"ל על כך שבמהלך השנה הקרובה צפויה הרשת לפתוח מתחם עם שש בריכות הידרותרפיות במבנים משוכללים ומתקדמים, באלעד ובביתר, כשהבינוי נמצא כבר לקראת סיום. מדובר בבשורה חשובה מאוד גם לצוות המטפל ובעיקר לילדים הדרושים לכך.

במהלך הוועידה התקיימו סדנאות ניהול בנושאי תקשורת בין־אישית, ניהול ממשקים, גיוס ושימור עובדים, חשיבה יצירתית והטמעת תהליכי עבודה חדשניים. הפעילות התקיימה בקבוצות עבודה לצורך דיון ממוקד והעברת ידע בין המוסדות.

לצד ההיבט המקצועי שולבו בימי העיון גם סיור קולינרי לילי בירושלים וביקור במנהרות הכותל, כדי לאפשר למנהלים להתאוורר מהעבודה הקשה במהלך השנה, ולגבשם כקבוצה במטרה לסייע בלמידת העמיתים בין שלל המוסדות של הרשת ברחבי הארץ.

בחדרי האירוח המתין למנהלים שי אישי, ומכתב הוקרה מיוחד מהנהלת הרשת, בהערכה על פועלם במהלך השנה.

מנהל תכנות מערכות מידע ברשת פרח, ניר סלאב, הציג למנהלים ביומו השני של הכנס, את התוכנות חדשות בארגון וכן הסביר בהרחבה על הטמעת תהליכים חדשים בארגון, שיסייעו בניהול מקצועי יותר, ובמעקב אחר התקדמות הילדים וכדומה.

לאחר מכן נשמעה הרצאה מאת פרופ׳ זאב רוטשטיין, ראש המערך הרפואי ברשת, שהתמקדה בניהול שירות מקצועי ובשיפור המענה למשפחות ולילדים. פרופ' רוטשטיין, שהצטרף לצוות ההנהלה הבכיר של הרשת, משלב את ניסיונו הרב הן בעולם הרפואי והן בתחום הניהולי, אל המסגרות השונות של פרח, תוך ניצול מערך הקשרים והחיבורים שרקם לאורך השנים בעולם הרפואה.

לאחר מכן התקיימו מפגשי העשרה שעסקו בפיתוח ההון האנושי ובהטמעת תהליכי שיפור מתמשכים.

רשת פרח, הגדולה והמובילה בישראל בתחום החינוך המיוחד, ממשיכה לחזק את מערך הניהול והמקצועיות בכל שכבות הארגון ולבסס סטנדרט איכות בפריסה ארצית בתחום החינוך המיוחד.