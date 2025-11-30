גדולי ישראל הביעו את הערכתם לנשות החינוך בירושלים

ערב יוצא דופן נערך בשבוע שעבר ביוזמת אגף החינוך בעיריית ירושלים, שהפיק מעמד הוקרה עשיר ומעצים לנשות החינוך בעיר. האירוע התקיים בבניני האומה, ובו נטלו חלק מרביצי התורה וראשי הישיבות הגאון רבי יהושע איכנשטיין שליט"א ראש ישיבת יד אהרן, והגאון רבי שלום ביטאן שליט"א ראש ישיבת דעת חיים, שאף נשאו במעמד דברי תורה, השקפה והדרכה בפני מאות המשתתפות.

במעמד גם נטלו חלק הנהלת העירייה ואגף החינוך, בראשות ראש העיר מר משה ליאון, סגן ראש העיר ויו"ר ועדת הכספים בעיר ומחזיק תיק החינוך החרדי הרב צביקה כהן, מנכלי"ת העירייה הגב' אריאלה רג'ואן, מנהל מינהל החינוך בעירייה מר אריק וירצבורגר, ומנהל מינהל החינוך החרדי הרב יאיר אייפרמן.

באירוע, שנשא את הכותרת "מַרְאוֹת ירושלים" התקיימו מושבים מקצועיים ורבי שיח יעודיים בהם עלו כלים חינוכיים ותובנות עומק הנוגעים לעולמן של נשות החינוך, כן התקיים מופע חוויתי וחינוכי עם האמניות אסתי בר נתן ושרהל'ה גרוס, כאשר נשות החינוך מסבות לשולחנות ערוכים ועשירים.

במרכז המעמד נשמעו בקשב דבריהם של מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א. בפני המשתתפות הובאה ברכתו של מרן ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו שליט"א, שעמד במכתבו על זכותן של הנשים המעצבות ומעמידות את דור העתיד, וכן הוקרנו דבריו של מרן ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש שליט"א, שמסר דברי הדרכה יסודיים, בהם התייחס לחובת המחנכות לבצע מעקב אישי על כל תלמידה, להכיר את יכולותיה ואתגריה, ולספק להם מענה אישי ומותאם.

כן הוקרן משאו של הגאון רבי ראובן אלבז שליט"א, ראש ישיבת אור החיים וחבר מועצת חכמי התורה, שהרחיב בשבח זכותן של נשות החינוך ותפקידן, ועודד ועורר להבחין בעוצמות והתכונות של כל תלמידה ותלמידה, ולנתב אותן לצמיחה אישית והתפתחות נכונה.

בקשב רב נשמעו דבריהם של ראשי הישיבות הגר"י איכנשטיין שליט"א והגר"ש ביטאן שליט"א, וכן דברי ברכתו של ראש העיר מר משה ליאון, סגנו הרב צביקה כהן ומנהל מינהל החינוך בעירייה מר אריק וירצבורגר, ומנהל החינוך החרדי יאיר אייפרמן.

ראש העיר מר משה ליאון בירך על האירוע המכובד, ומסר כי "אירוע זה משקף, שוב, את מגמת העירייה שהציבה ומציבה את נושא החינוך בראש סדר יומה. אני מודה לסגני הרב צביקה כהן, העמל יומם וליל לטובת החינוך החרדי בעיר – ורואה הצלחה במאמציו, על יוזמתו ועשייתו למען אירוע נפלא זה. נמשיך ונניף בכל עוז ובס"ד את דגל החינוך הלאה, לטובת תלמידי ותלמידות עירנו ירושלים".