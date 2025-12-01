סוף טוב לפרשה קשה שהייתה מנת חלקה של בת טובים ממרכז הארץ.

לנוכח מצוקה קשה שאליה נקלעה, נסחפה הצעירה בת ה-20 לקשר אפל ומפוקפק עם כת מיסיונרית שחוללה שמות בנפשה. היא החלה להשתתף בקביעות במפגשים של הכת שהובילו למטרה אחת: העברתה על דתה רח"ל, מתוך אמונה כוזבת כי הדבר יביא מזור לנפשה הסוערת שלא ידעה מרגוע. בשלב מסוים החלה ה' להשתתף במפגשים עם הכת מדי יום ביומו, כשהיא הולכת שבי אחר החום ותחושת השייכות שהוקרנו כלפיה. כשבני משפחתה גילו את הדבר זה היה לאחר שהתגלו ברשותה סממנים נוצריים מובהקים וציורים גדולים של אותו האיש. הוריה של הנערה היו אובדי עצות וחשו שהקרקע שלרגליהם רועדת וכי הם עומדים לאבד לנצח את בתם, ה"י.

בצר להם פנו ההורים לארגון יד לאחים ושטחו את כל פרטי המעשה. צוות מיומן ועתיר ניסיון בארגון נכנס אל עובי הקורה. הצוות יצר קשר אישי ורגיש עם הנערה ובמקביל הדריך את ההורים באופן מפורט ושיטתי כיצד יש לנהל את השיח ואת הקשר עמה על מנת לוודא שחלילה לא ינותק הקשר בשום צורה.

ההדרכה של יד לאחים הובילה לשינוי של יחס ההורים כלפי בתם, מן הקצה אל הקצה. במקום עימותים ומריבות, למדו ההורים כיצד להכיל את הקשר עם בתם תוך הרעפת חום ורגשות חיוביים כלפיה. ההורים העידו כי השינוי הזה כשלעצמו שינה את האווירה בבית, הפך את הבית ואת יושביו לרגועים ושלווים יותר. בחסות המצע הזה, שנבנה ברגישות רבה ולווה כל העת, ניתן היה לצפות בהתרגשות לשינוי המיוחל.

בחודשיים האחרונים חל המפנה אליו הם ייחלו: ה' הפסיקה להגיע למפגשי הכת, גם בימי שבת וגם באמצע השבוע, והסבירה להוריה כי היא עסוקה וכי אין לה זמן לכך. ככל שנקפו הימים, נפתחה יותר ושיתפה את הוריה בתמורה החיובית שהתחוללה בחייה, בהכרתה ובאמונה היהודית ששבה לפעם בקרבה.

"האווירה בבית השתנתה לבלי הכר", סיפרה האם בהתרגשות למנחת ההורים המקצועית שליוותה אותה ברמה יומיומית מטעם יד לאחים, "לפני שנה חשבתי שהבת שלי זרה ורעה. היום אני מרגישה שזכיתי מחדש בבתי היקרה".

ביד לאחים קוראים לציבור ההורים שנקלעו לסיטואציות דומות שלא לעשות את הטעות ולא לנתק כל קשר עם הבנות. "הניסיון שצברנו בתחום הרגיש והקשה מלמד כי ככל שההורים שומרים על קשר עם הבת, וחלילה לא מכריזים עליה חרם או מנתקים עמה מגע, כך גדלים הסיכויים לשובה לדרך המוטב. למרות הקושי שבדבר, יש להרעיף על הבת, כל בת ובכל מצב, חום ואהבה ולהבהיר לה כי היא רצויה ולא מוותרים עליה", מבהירים גורמי המקצוע ביד לאחים ומזכירים כי קו החירום של הארגון עומד לרשות כולם ומאויש 24 שעות ביממה, לעזרה והכוונה, סיוע וחילוץ.