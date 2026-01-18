עם ישראל מצדיע למלאכי החסד: בלשכת ראש הממשלה בירושלים נערך מפגש מיוחד, כאשר ראש הממשלה מר בנימין נתניהו אירח את הנהלת ארגון זק"א וקבוצת מתנדבים המייצגים את מאות הפעילים הפרוסים ברחבי הארץ. המפגש נועד להביע את הערכתה של ממשלת ישראל לפעילותם הכבירה של העוסקים במלאכת הקודש הקשה ביותר למען כבוד המת תוך קידוש שם שמיים ברבים.

במהלך הפגישה, העניק ראש הממשלה תעודת הוקרה מיוחדת לחברי הארגון, תוך שהוא מציין לשבח את פועלם יוצא הדופן במסגרת מבצע "עם כלביא". נתניהו הדגיש בדבריו כי הוא עוקב מקרוב אחר פעילות ארגון זק"א וציין: "הוכחתם את עצמכם לאורך כל תקופת המלחמה וביתר שאת במבצע 'עם כלביא', פעלתם במסירות נפש, ואני מאמין בארגון שערוך ומוכן לכל תרחיש".

ראש הממשלה ביקש להעביר מסר אישי באמצעות ראשי זק"א, לכלל מתנדבי הארגון: "בשמי, בשם ממשלת ישראל ובשם כלל האזרחים, אני מבקש לומר לכם תודה. העשייה שלכם היא עמוד השדרה של החסד היהודי, מלאכה שנעשית בצנעה ובחרדת קודש למען אלו שאינם יכולים להודות לכם".

מנכ"ל זק"א, הרב צבי חסיד, הציג בפני ראש הממשלה סקירה רחבה ומפורטת על יחידות הארגון השונות ועל פריסת המתנדבים בשגרה ובחירום. דגש מיוחד הושם על המשימות המורכבות שהוביל הארגון במהלך חודשיה הארוכים של 'מלחמת התקומה', במהלכם עמדו המתנדבים בחזית הזירות הקשות ביותר.

הרב חסיד הציג את אתגרי השעה והודה לראש הממשלה על הנהגתו האיתנה לאורך ימי המערכה ועל הגיבוי והתמיכה העקבית שהוא מעניק לארגון זק"א ולמתנדביו, המהווים נדבך קריטי בחוסן הלאומי.

בשיאו של המפגש, העניקו מנכ"ל הארגון הרב צבי חסיד, יחד עם מנהל החטיבה הבינלאומית הרב ברוך נידאם, שי סמלי לראש הממשלה: מיצג אמנותי של יונת שלום שעלה זית בפיה. השי מסמל את התקווה והתפילה של מתנדבי הארגון, שזוכים לראות את הצדדים הקשים של המלחמה, לימים של שקט וביטחון לעם ישראל.

הנהלת הארגון סיכמה את המפגש בסיפוק רב ומנכ"ל זק"א ציין, "נמשיך להוות חוד החנית של עשייה שכל כולה חסד של אמת, מתוך מחויבות לשמירה על כבוד המת בכל מקום ובכל זמן".