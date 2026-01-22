כיכר השבת
מהשבעה - לבית המשפט

אסון המעון בירושלים: בית המשפט שחרר את הגננות למעצר בית - האם השכולה הגיעה להעיד לטובתן

בית המשפט הורה לשחרר למעצר בית את שתי המטפלות החשודות בהמתה בקלות דעת, הזנחה, התעללות ותקיפת חסר ישע | השופט לא קיבל את בקשת המשטרה להרחיקן מירושלים, אך אסר עליהן יצירת קשר עם הורים ואיסור עיסוק בתחום הילדים | באורח מפתיע, אימו של הילד ארי כ"ץ ז"ל הגיעה לבית המשפט להעיד לטובת המטפלות (חדשות, חרדים)

4תגובות
התינוקת ליה גולובנציץ משמאל, מימין הבניין בו היה המעון (צילום: חיים גולדברג\פלאש90)

בית משפט השלום בירושלים דחה את בקשת המשטרה להרחיק את המטפלות מביתן בירושלים, והורה על שחרורן של שתי המטפלות למעצר בית בירושלים עם הרחקה מהמעונות.

מנגד, בית המשפט קיבל את בקשת המשטרה והורה על איסור יצירת קשר עם הורי הילדים למשך חודש ואיסור עיסוק בילדים למשך חודש וחצי.

במקום 15 ימים שביקשה המשטרה, הורה בית המשפט על מעצר בית למשך תשעה ימים.

חני כ"ץ אימו של התינוק ארי עליו היא עדיין יושבת שבעה, העידה לטובת המטפלות בבית המשפט: "איבדתי את הבן שלי. אני מכירה את המטפלות שבע שנים, שלחתי אליהן את כל הילדים שלי. אנחנו כמו משפחה. יש לי עוד שני ילדים אצלה כמה שנים. תמיד היה להם כיף ללכת אליה. אנחנו ממש חברים ואני יודעת בדיוק במי מדובר - ואני האמא הכי חרדתית בירושלים", העידה האם השכולה בגבורה.

לפי ציטוט שהובא באתר ווינט, האם הוסיפה כי "לא תכננתי לשלוח אותו לגן קבוע, ולילה לפני התלבטתי איפה לשים את האוצר היקר שלי. התלבטתי בין המשפחה שלי לבין המטפלת. והחלטתי לבחור בה כי הייתי הכי רגועה בעולם. הגזירה הייתה משמיים. הוא היה צריך להיפטר ביום הזה ובשעה הזו והשם עשה לי חסד שהוא לא נפטר אצלי בבית".

עורך הדין של המטפלות אמר בדיון: "הכי הרבה שיש פה זה אולי רשלנות. ולמה אולי? כי גם משטרת ישראל הגדולה והחזקה, הפרקליטות, בתי החולים והמכון לרפואה משפטית לא יודעים עדיין להגיד ממה נפטרו שני הילדים באסון הנורא הזה".

"משהם לא יודעים לומר, אי-אפשר לומר אם יש התערבות של מעשה ידי אדם. הן בעצמן לא יודעות! היא העירה תינוקת כדי לתת לה לאכול ומגלה לזוועתה שהתינוקת לא בחיים. היא עושה כל שבידה כדי לסייע לה, ואחרי זה לתינוק".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (95%)

לא (5%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

4
ברוך השם על כך, ומה שאתם כותבים החשודות, הם לא חשודים בכלל, זה רק משנאה על החרדים.
ישראל
3
כן עוד הזדמנות ללכלך על הציבור החרדי שנהיה הפקר במדינה
345
2
לצערנו הרב גם שנאה בתוך החרדים שאין להם מה לעשות בחיים מדובר בנשים צדקניות לכל הדעות
חיים
1
טעות-התמונה של התינוקת גולובנציץ ולא של ארי כץ
מלכי

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר