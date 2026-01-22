בית משפט השלום בירושלים דחה את בקשת המשטרה להרחיק את המטפלות מביתן בירושלים, והורה על שחרורן של שתי המטפלות למעצר בית בירושלים עם הרחקה מהמעונות.

מנגד, בית המשפט קיבל את בקשת המשטרה והורה על איסור יצירת קשר עם הורי הילדים למשך חודש ואיסור עיסוק בילדים למשך חודש וחצי.

במקום 15 ימים שביקשה המשטרה, הורה בית המשפט על מעצר בית למשך תשעה ימים.

חני כ"ץ אימו של התינוק ארי עליו היא עדיין יושבת שבעה, העידה לטובת המטפלות בבית המשפט: "איבדתי את הבן שלי. אני מכירה את המטפלות שבע שנים, שלחתי אליהן את כל הילדים שלי. אנחנו כמו משפחה. יש לי עוד שני ילדים אצלה כמה שנים. תמיד היה להם כיף ללכת אליה. אנחנו ממש חברים ואני יודעת בדיוק במי מדובר - ואני האמא הכי חרדתית בירושלים", העידה האם השכולה בגבורה.

לפי ציטוט שהובא באתר ווינט, האם הוסיפה כי "לא תכננתי לשלוח אותו לגן קבוע, ולילה לפני התלבטתי איפה לשים את האוצר היקר שלי. התלבטתי בין המשפחה שלי לבין המטפלת. והחלטתי לבחור בה כי הייתי הכי רגועה בעולם. הגזירה הייתה משמיים. הוא היה צריך להיפטר ביום הזה ובשעה הזו והשם עשה לי חסד שהוא לא נפטר אצלי בבית".

עורך הדין של המטפלות אמר בדיון: "הכי הרבה שיש פה זה אולי רשלנות. ולמה אולי? כי גם משטרת ישראל הגדולה והחזקה, הפרקליטות, בתי החולים והמכון לרפואה משפטית לא יודעים עדיין להגיד ממה נפטרו שני הילדים באסון הנורא הזה".

"משהם לא יודעים לומר, אי-אפשר לומר אם יש התערבות של מעשה ידי אדם. הן בעצמן לא יודעות! היא העירה תינוקת כדי לתת לה לאכול ומגלה לזוועתה שהתינוקת לא בחיים. היא עושה כל שבידה כדי לסייע לה, ואחרי זה לתינוק".