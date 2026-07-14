מעולם לא היו זמנים קשים כל כך לציבור החרדי. ממשלת ימין "על מלא" אשר חלק קטן מחבריה שונא את לומדי התורה כאחרון השמאלנים, יצרה מצב קשה מאוד עבור תלמידי הישיבות.

לומדי התורה - גם אלו שלומדים באמת, אלו שאין להם דבר מלבד ארבע אמות של הלכה, התמודדו עם מצב חסר תקדים בו הם מפחדים לצאת מבתיהם שמא ייעצרו בידי שוטרים ויישלחו לכלא.

לא ברור איך הגענו למצב הזה. איך הגענו למצב שבו במדינת היהודים עוצרים יהודים שמקדישים את חייהם ללימוד התורה הקדושה. אמנם לא "בעוון לימוד תורה", אך בהחלט את לומדי התורה מקיימי העולם.

רגע לפני שהכנסת מתפזרת, הצליחו חברי הכנסת החרדים "לדחוף" בכוח שני חוקים הנוגעים למעצרים הבזויים של לומדי התורה.

לא ברור מה יהיה עם שני החוקים הללו. בעוד משפטנים מעריכים כי החוק למניעת מעצרם של תלמידי הישיבות אכן ייפסל, חוק יסוד לימוד התורה שאורכו שורה בודדת צפוי לעבור את מבחן בג"ץ.

"לימוד התורה הוא ערך יסוד במורשת העם היהודי ובמדינת ישראל", נכתב בלשון החוק.

דבר שמעולם לא העלינו על דעתנו שיזדקק לחוק יסוד, עבר בקריאה שנייה ושלישית ונכנס לספר החוקים של מדינת ישראל.

רבים הם השואלים: מה טעם יש להעלות חוק שצפוי להיפסל תוך ימים על ידי מפלגת בג"ץ? ומה טעם יש לחוקק חוק שאין בו שום משמעות מעשית מלבד הצהרה רשמית לפיה התורה היא "ערך יסוד"?

התשובה הברורה היא כי במקום של חילול השם נורא, במדינה שבה לומדי תורה נעצרים ברחובות, עצרנו לרגע כדי להכריז: התורה היא חיינו! - ויש לזה גם תוקף משפטי.

חוק יסוד לימוד התורה הוא אמנם הצהרתי בלבד - אך יש בו מספיק כדי להפחית ולו במעט את החילול השם הנורא שנוצר בחודשים האחרונים.

כך גם החוק השני, זה שצפוי להיפסל מחר בבג"ץ, קובע כי כנסת ישראל - רוב העם, מתנגד לכך שעוצרים לומדי תורה כאחרוני הפושעים ברחובות העיר.

אם לחוקים הללו לא תהיה כל השפעה בארץ, יש לקוות כי לפחות בשמיים תהיה גם תהיה, להסיר חרון אף השם מישראל.