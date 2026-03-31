רוצה פרוש קצר לחד גדיא?
מיודע גם לנשים כמוני, ששרו בהתלהבות ולא ידעו מה שרו...
טעימה מפרושו של ה'אביר יעקב':
חד גדיא – עפ"י הקבלה הגדי מסמל את - יצר הרע. מי קנה אותו?
דזבין אבא – אדם הראשון בזמן שחטא בעץ הדעת. ובכמה?
בתרי זוזי – בשני מטבעות, שהם: עץ הדעת - טוב ורע.
ועד היום, אנו צריכים להילחם ולנסות לנצח את יצר הרע.
ואתא שונרא – 'שונרא' אותיות 'שונא רע' – תפקיד האדם לשנוא את יצר הרע.
ואתא כלבא – צריך להתייחס ליצר הרע כ'כלב טמא'... ואיך תנצחו?
ואתא חוטרא – 'חוטרא' - עץ יבש, תהיה כמו עץ יבש שנכנע - וכך תשבור אותו.
חוטרא – אותיות 'טורחא': תטרח בתורה, מצוות ומעשים טובים, תמלא את יומך בדברים רוחניות, ויגרמו ליצר הרע להתרחק ממך.
ואתא נורא – 'נורא' אש – תזכור שהכעס והתאוות הם כמו 'אש', אם כן, איך מנצחים אותם?
ואתא מיה – תהיה כמו המים שזורמים למקום נמוך, הוריד והנמך עצמך.
ואתא שוחט, ושחט לתורא – תזכיר לעצמך את יום המיתה, וכך תוכל להתגבר על יצרך, לזכור מאין באת ולאן אתה הולך...
לעתיד לבוא - הצדיקים והרשעים יבכו:
הצדיקים יבכו – כי לא יבינו איך היה בכוחם לנצח את יצר הרע...
והרשעים יבכו – איך לא היה בכוחם לנצח את יצרם הרע...
והחכם – עיניו בראשו! כי על הכל יביאך האלוקים במשפט...
