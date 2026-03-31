רוצה פרוש קצר לחד גדיא?

מיודע גם לנשים כמוני, ששרו בהתלהבות ולא ידעו מה שרו...

טעימה מפרושו של ה'אביר יעקב':

חד גדיא – עפ"י הקבלה הגדי מסמל את - יצר הרע. מי קנה אותו?

דזבין אבא – אדם הראשון בזמן שחטא בעץ הדעת. ובכמה?

בתרי זוזי – בשני מטבעות, שהם: עץ הדעת - טוב ורע.

ועד היום, אנו צריכים להילחם ולנסות לנצח את יצר הרע.

ואתא שונרא – 'שונרא' אותיות 'שונא רע' – תפקיד האדם לשנוא את יצר הרע.

ואתא כלבא – צריך להתייחס ליצר הרע כ'כלב טמא'... ואיך תנצחו?

ואתא חוטרא – 'חוטרא' - עץ יבש, תהיה כמו עץ יבש שנכנע - וכך תשבור אותו.

חוטרא – אותיות 'טורחא': תטרח בתורה, מצוות ומעשים טובים, תמלא את יומך בדברים רוחניות, ויגרמו ליצר הרע להתרחק ממך.

ואתא נורא – 'נורא' אש – תזכור שהכעס והתאוות הם כמו 'אש', אם כן, איך מנצחים אותם?

ואתא מיה – תהיה כמו המים שזורמים למקום נמוך, הוריד והנמך עצמך.

ואתא שוחט, ושחט לתורא – תזכיר לעצמך את יום המיתה, וכך תוכל להתגבר על יצרך, לזכור מאין באת ולאן אתה הולך...

לעתיד לבוא - הצדיקים והרשעים יבכו:

הצדיקים יבכו – כי לא יבינו איך היה בכוחם לנצח את יצר הרע...

והרשעים יבכו – איך לא היה בכוחם לנצח את יצרם הרע...

והחכם – עיניו בראשו! כי על הכל יביאך האלוקים במשפט...