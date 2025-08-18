כיכר השבת
ערב ראש חודש אלול

האדמו"ר מצאנז מכנס אלפים: כך ייראה המעמד ההיסטורי ביום חמישי

לאור קריאת גדולי הדור, יתכנסו אלפי חסידי צאנז לתפילת "יום כיפור קטן" בערב ראש חודש אלול, במעמד האדמו"ר מצאנז | התפילה תיערך שעה קלה לפני שמחת בר המצווה של נכד האדמו"ר | כל הפרטים (חסידים)

האדמו"ר מצאנז בשמחה במעונו (צילום: א. אייזנבאך)

ביום חמישי הקרוב, ייערך בר מצווה לנכדו של האדמו"ר מצאנז, בן לבנו הגה"צ רבי יוסף משה דב הלברשטאם, ראש הישיבות ואב"ד החסידות בארה"ב. בשמחה צפויים להשתתף אלפי חסידים מכל רחבי הארץ.

שעה לפני תחילת השמחה, תתקיים תפילת "יום כיפור קטן" בהשתתפות כלל החסידים, רבנים, תלמידי ישיבות, ועוד, בראשות האדמו"ר מצאנז.

תפילת רבים זו נערכת כהמשך להחלטות שהתקבלו בכינוס ההיסטורי של כל גדולי האדמו"רים והרבנים במעלה החמישה, שבו קראו גדולי ישראל לחיזוק עולם התורה ולמאבק בגזירות הגיוס.

האדמו"ר מצאנז נואם באסיפת גדולי הדור במעלה החמישה (צילום: א. אייזנבאך)

התפילה שתתקיים בערב ראש חודש אלול, נועדה לעורר את הלבבות לקראת הימים הנוראים ולהתחזקות רוחנית.

