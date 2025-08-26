האדמו"ר מקרעטשניף בתפילה לפני התיבה ( צילום: מ.א. נוימן )

בצל הדאגה הרבה לבריאותו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט, אשר אושפז בערב שבת האחרון בעקבות אירוע מוחי קשה, מתפרסם תיעוד מרגש מהארכיון, בו נראה האדמו"ר מזמר בדבקות כבן המתחטא לפני אביו את הפיוט "זכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים" באחת משמחות נישואי צאצאיו בארצות הברית.

המילים הנאמרות בפיוט זה, המבקשות חיים מהמלך החפץ בחיים, מקבלות משמעות מיוחדת בימים אלו, כאשר רבבות בני ישראל מתאחדים בתפילה לרפואתו השלימה של האדמו"ר. התיעוד המרגש משקף את דבקותו וקדושתו של האדמו"ר, ומחזק את הלבבות בתקווה ובתפילה לרפואתו המהירה. הציבור נקרא להמשיך ולהעתיר בתפילה לרפואתו השלימה של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט רבי ברוך זיידא אליעזר זאב בן שפרה, בתוך שאר חולי עמו ישראל.

האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט בשירת 'זכרנו לחיים' ( צילום: מ.א. נוימן )

הציבור החרדי כולו נרתם בימים אלו לתפילה למען רפואתו השלמה של האדמו"ר. בעקבות מצבו הרפואי, הוציאה בד"ץ העדה החרדית מודעות ענקיות ברחבי ירושלים הקוראות לכלל הציבור להעתיר בתפילה. וכן בהיכל בית מדרשו הגדול של אחיו, האדמו"ר מקרעטשניף י-ם, נתלתה מודעה הקוראת לציבור להעתיר בתפילה לרפואתו המהירה. בנוסף, גם בבית מדרשו של גיסו, האדמו"ר מביאלה ב"ב, שקטע את ביקורו בחו"ל וחזר ארצה, פרסמו קריאה דומה.

המודעה בביהמ"ד קרעטשניף י-ם

המודעה בביהמ"ד ביאלה ב"ב

על פי קריאת הקודש של האדמו"ר מקרעטשניף י-ם, התאחדו כלל תלמידי ישיבתו המעטירה 'מבצר התורה' בעיר אלעד, לתפילת רבים באמירת כל ספר התהילים הבוקר אחר תפילת שחרית, ברוב עם הדרת מלך.