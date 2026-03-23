ליארצייט של רבי אברהם יהושוע העשיל - ה'אוהב ישראל' מאפטא

מה הראיה שמביא ה'אוהב ישראל' שהמשיח קרוב?

הבטיח ה'אוהב ישראל' שכל מי שידליק ביום היארצייט נר לע"נ הוא:

יעשה לו טובה! והלומד מתורתו - זוכה לישועות.

בשיחה בין רבי אברהם יהושוע העשיל ה'אוהב ישראל' לבין בנו של הרה"ק רבי פנחס מקוריץ רבי יעקב שמעון מזאלסלאב זי"ע, הוכיח ה'אוהב ישראל והביא ראיות:

שדווקא דורנו זכאי למשיח יותר מכל הדורות הקודמים!

בשנים האחרונות נפטרו גדולי הדור מכל גווני הציבור, חשבנו שבזכות גדולי דורנו המשיח יגיע, נשארנו יתומים... ומה מדהים ומפליא הסברו של האוהב ישראל, שזאת הסיבה:

שהמשיח כל כך קרוב להתגלות!

מדוע המשיח יגיע בדורנו?

פעם אחת התאכסן ה'אוהב ישראל' אצל רבי יעקב שמעון מזאלסלאב זי"ע, וישבו יחדיו במסיבה, ותוך כך, ישב הרה"ק האוהב ישראל כשפניו מבהיקין מזהירים ומלהיבים כאש בוערת, ואמר: ידיד השם וידידנו הרב רבי יעקב שמעון:

למה בדורות הקודמים היו צדיקים רבים בכל דור ודור, ועכשיו מנע השם יתברך אותה טובה גדולה, וסילקם מעולם ולא נשארו כי אם כשניים שלושה גרגירים?

והרב רבי יעקב שמעון שתק, ולא ענה.

חזר ושאל האוהב ישראל שאלה זו עוד שניים שלושה פעמים, ורבי יעקב שמעון ישב ושתק, ולא ענה דבר.

פניו של האוהב ישראל היו זוהרים ובוערים, ופתח פיו ואמר: כתוב בישעיה (פרק ג', פסוק א'):

"הנה האדון השם מסיר מיהודה וירושלים - משען ומשענה".

והסביר, שלמילה 'משען' יש בלשון הקודש עשרה לשונות, שידועים לבקיאים... והמשיך:

"ונשגב השם לבדו ביום ההוא" (שם, ב', יא').

ראוי היה דורו של רשב"י להיגאל ע"י רשב"י, שהיה זכותו גדול:

וכל ישראל בדורו סמכו עליו, ולפיכך - לא היה הגאולה בימיו.

כן ראויים היו להיגאל ע"י האר"י החי הקדוש וסמכו עליו ישראל בדורו, ועל כן:

לא היתה הגאולה בדורו.

וכן בכל דור ודור היו אנשים יחידי סגולה ונשמותיהם גבוהה מאוד מאוד, ומחמת ששמו ישראל פניהם עליו לומר:

'זה יגאלנו'! ע"י כן - לא היתה הגאולה על ידיהם!

אין לנו על מי להישען - ונשגב השם לבדו!

המשיך האוהב ישראל ואמר: "על כן, קודם ביאת המשיח:

יסיר השם מיהודה וירושלים כל משען ומשענה, היינו כל הנשמות הגבוהות והרמות"!

האם זה לא המצב שלנו כרגע?

והמשיך: "שלא יהיו ישראל סומכין כי אם בהקב"ה, ואז תהיה הגאולה".

סיים הרה"ק מאפטא, ואמר: זהו מה שאמר הכתוב:

"ונשגב השם לבדו ביום ההוא" – שלא יהיו ישראל סמוכין כי אם בהקב"ה לבדו, ואז – תהיה הגאולה", ע"כ.

וסיפר הרב מזוואנטשיק שכשסיים הרה"ק מאפטא את הפסוק:

"ונשגב השם לבדו ביום ההוא" שאג בקול גדול - 'ביום ההוא'!!!

עד שכותלי הבית היו רועדים...

מבהיל! וכל מילה מיותרת!

הדברים מובאים מהגאון רבי אלטר שלמה מאיר פרידמן זצ"ל, בהספדו על הרה"ק רבי דוד משה מטשורטקוב זי"ע (נדפס ב'תפארת ישראל' בקובץ יא', בשם הרב מזוואנטשיק זצ"ל שזכה לשמש את רבי יעקב שמעון, ועיין שם באריכות הדברים).

וכמה מילים על הרה"ק רבי יעקב שמעון מזאלסלאב זי"ע שהיה בנו יקירו וחביבו של הרה"ק רבי פנחס מקוריץ זי"ע שהיארצייט שלו חל בח' ניסן, שהיה ידוע באהבת ישראל גדולה מאוד כפי שמובא ב'אמרי פנחס', וזכה שאביו רבי פנחס מקוריץ זי"ע מסר לו לפני פטירתו את הסודות הנפלאים ממאמרי 'שמעתי ממורי' שכתובים בספר 'תולדות יעקב יוסף' שידוע שאמר רבי פנחס מקוריץ זי"ע על מאמרים אלו, שבכל מאמר יכולים להחיות מתים.

ו"נשגב השם לבדו" – הכרה ביחוד השם!

כשהמשיח יבוא כל העולם יגיע להכרה שהשם הוא האלוקים, ושהוא האלוקים היחיד ששולט על העולם, ושהוא:

הכח שחזק - יותר מכל כח שעד היום נראה חזק!

וכל כח אחר ששלט בעולם בכלל, ובחיי האדם בפרט יהיה בטל ומבוטל לחלוטין ממש מפני אור השם, ונגיע למצב של:

ייחוד מוחלט, כל המציאות תתעלה להכרה - ש'אין עוד מלבדו'!

ישאר בעולם רק כבוד השם, שאמר:

"וכבודי לאחר לא אתן" – לא ישאר כח בעולם שיקבל כבוד אלוקי!

העולם יגיע לאמונה בייחוד השם, עד שכל הכוחות כולם יתבטלו מפני כבוד השם, ולא ישאר לאדם שום תלות חיצונית בכל מיני דברים ונסיבות, וידע שהוא תלוי רק בקב"ה שהוא – המלך היחיד של העולם, כי:

שאין שום מציאות בעולם חוץ מהשם יתברך!

האדם יבין את אפסיות כל הדברים שהיו נראים לו בעבר כ'מציאות' שיכולה להשפיע על חייו לטוב או לרע, והכל יהיה בטל מובטל לחלוטין:

נכיר בייחוד השם בצורה מושלמת לחלוטין - וש'אין עוד מלבדו'!

בפגישה בין האוהב ישראל לרבי יעקב שמעון מזאלסלאב זי"ע מתוארים הדברים מה שקורה בימים אלו, אין לנו על מי להישען, וכפי שאמר האוהב ישראל:

"הנה האדון השם מסיר מיהודה וירושלים - משען ומשענה".

בימים אלו כולם מרגישים איך הקב"ה מסיר מכל אחד מאיתנו משען ומשענה, כדי שנצעק אליו ונבקש גילוי משיח וגילוי מלכות שמים ובנין בית המקדש במהרה, אמן!

לע"נ רבי אברהם יהושוע העשיל בן רבי שמואל זכותו וזכות רבי יעקב שמעון בן רבי פנחס מקוריץ תגן על כל עם ישראל, ונזכה לגאולה שלמה בחסד וברחמים, אמן.