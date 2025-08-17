ר' יולי לנדא עם זקנו הרב חיים יחזקאל שטיין ( צילום: אחים לאנטשעווסקי )

מחר (שני) תנחת בארה"ק רכבת אווירית, ועליה שורת נגידים וחברי הנהלת חסידות סאטמר אשר ינחתו בישראל בראשות איל ההון של החסידות, הרב יואל לנדא, לחיזוק מערכת החינוך על טהרת הקודש.

ר' יולי לנדא עם זקנו הרב חיים יחזקאל שטיין ( צילום: אחים לאנטשעווסקי )

לצידם יגיעו גם בנו הגדול של הרבי מסאטמר, הגה"צ רבי חיים צבי טייטלבוים, בשליחות אביו, וכן הרב החסיד הישיש רבי חיים יחזקאל שטיין, זקנו של הנגיד יולי לנדא, שזכה לשמש בקודש אצל האדמו"ר הרה"ק רבי יואליש מסאטמר זצ"ל, אשר יום ההילולא שלו יחול ביום שלישי השבוע.

במהלך הביקור ייערכו שורת אירועים מיוחדים: ביום שלישי אחר הצהריים תיערך תהלוכת ענק לרגל הכנסת ספר תורה ברחובות המרכזיים של ירושלים החרדית (שטראוס, כיכר השבת, יחזקאל, עזרא, נחמיה, בר אילן, עלי הכהן, גבעת משה). "פני מלאך": צפו בתיעוד מהאדמו"ר מאמשינוב 'פושט צורה ולובש צורה' חיים רוזנבוים | 22:12 ילדי סאטמר ילוו את ספר התורה באוטובוסים פתוחים, ובסיומה יוכנס הס"ת להיכל ת"ת סאטמר בשכונת עזרת תורה, ע"י הנדיב הרב חיים יחזקאל שטיין.

באותו ערב - בקריית 'ויואל משה' בשכונת 'עזרת תורה' יתקיים המעמד המרכזי כאשר אלפים יציינו את הילולת הרבי זי"ע, במעמד האדיר ישתתפו כלל חברי הבד"ץ העדה החרדית, לצד רבנים וגדולי ישראל. הנואמים במעמד יעמיקו בתורתו של הרבי מסאטמר זצ"ל ובשיטתו המתבדלת מהציונות, והשנה תינתן תשומת לב מיוחדת ל"עין הרחוקה" של הרבי זצ"ל ולתחזיותיו, עליהן התריע ברבים בכאב ובזעקה, שממשיכות להתממש הן במישור הרוחני והן במישור הגשמי.

ביום רביעי בצהריים ייערך "מעמד הקריעה" על גג בית הספר החדש והמפואר של החסידות ברחוב יחזקאל, הצופה על מקום המקדש, מתוך נקודת תצפית ייחודית במתחם 'שטח לנדא'. המתחם, שנבנה מתרומתו הנדיבה של הנגיד ר' יואל לנדא, הושלם בימים אלו. פתיחתו הרשמית של המתחם החדש תתקיים ביום רביעי במעמד קביעת מזוזה חגיגי בהשתתפות בן האדמו"ר, חברי בד"ץ העדה החרדית, חברי הנהלת 'יטב לב' והנגידים, בהם הנגידים לבית משפחת שווימר מניו יורק.

בהמשך יתקבצו באוהל ענק שהוקם בשכונת גוש 80 אלפי ילדי מוסדות החינוך של העדה החרדית לקבל את פני הנגידים התומכים במוסדות על טהרת הקודש. באירוע זה ישא מדברותיו הנגיד הרב יואל לנדא בפני אלפי הילדים, וירחיב על דרכו המתבדלת של הרבי מסאטמר זצ"ל - הדרך בה הולכים מוסדות החינוך על טהרת הקודש עד היום. לבקשת הרבי מסאטמר, ייקראו אלפי תלמידי החיידרים להתפלל לביטול גזירת הגיוס המאיימת על עולם התורה בישראל. את אירועי הענק מפיק מוטי רבינוביץ מ'טיפ הפקות'.