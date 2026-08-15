בן אדם מה לך נרדם – אבא מחכה לשמוע אותך

מי אתה באמת? חודש אלול מגלה לך את מהותך האמיתית.

ועמך כולם - קדושים וצדיקים! כולנו – חלק אלוק ממעל! זה מהותך!

יש בחלק האלוקי שבך עוצמה עם טוהר אמיתי שלעולם לא נאבד.

אתה – הנשמה האלוקית שבך, גופך טפל לנשמתך הטהורה שאף פעם לא נפגמה.

הקב"ה רוצה בחזרה את הבן שרחק

אומר הבעל שם טוב הקדוש שהקב"ה אוהב כל אחד מישראל כבן יחיד, ומשווה כל אחד מבניו, לבן שנולד להוריו לעת זקנתם, ואומר:

הקב"ה אוהב כל אחד מישראל עוד יותר ממה שאוהב אב שנולד לו בן יחיד לעת זקנה.

ומעשה שהיה שפעם אחת יצא בנו של אדם כשר לתרבות רעה:

ציוה הבעל שם טוב הקדוש לאב, לאהוב בן זה עוד יותר! (אמרי פנחס, שער ז', ענינים שונים).

המלך יצא לשדה להזכיר לך - שאתה בנו!

בחודש אלול, המלך בשדה – כדי להזכיר לנו בני הארמון, בניו של מלך מלכי המלכים.

המלך קרוב אלינו בכל רגע ממש, ומזמין אותנו אליו לשדה בכל רגע:

הוא אוהב אותנו ומקשיב לתפילתנו, ורק מחכה - שנפנה אליו.

הקב"ה רוצה שנתבונן ונכיר בחסדים שהוא עושה עימנו, ונאמין כמה הוא אוהב אותנו ונודה לו.

שומע כל מילה שלנו, והוא בעצמו נותן לנו כח לפנות אליו:

וזה מה שצריך לחזק כל יהודי - להתאמץ לשוב אליו.

הבעל שם טוב הקדוש מדגיש בתורתו, שכל מילה שאתה מוציא מפיך מעלה את כל העולמות:

ואם אתה מאמין בזה, תפילתך עוד יותר מתקבלת!

וזה אומר, שהכלי לקבלת התפילה הוא ההבנה:

כל מילה שיוצאת מפי מגיעה ישירות - לבורא עולם!

הקב"ה שומע כל מילה - שיוצאת מפיך!

וכשאתה ניגש לתפילה בהבנה שהשם אוהב אותך ושומע כל מילה שלך:

זה עצמו נותן לך כח ועוזר לך להתפלל - בחשק ושמחה!

שלהבת הנשמה עולה מאליה – רק תצית אותה!

כי באמת, אף אם נראה לך שאהבתך לקב"ה התכסתה בשכבות אבק, היא נמצאת עמוק בליבך, רק תקרא – ממעמקים קראתיך...

יש קשרי אהבה שאף אחד בעולם, לא יכול עליהם! רק צריך:

להצית את ה'אש', ושלהבת הנשמה - שתעלה מאליה...

בלב כל יהודי יש גרעין אהבה לקדוש ברוך הוא:

בין אם הוא יודע ומרגיש זאת, ובין אם לא.

בחודש אלול יותר קל לעורר את האהבה כדי:

ששלהבת הנשמה – תדלק ותעלה, כי מהותך הפנימית היא 'נפשי חולת אהבתך'.

'נפשי חולת אהבתך' – אי אפשר אחרת!

הרה”ק מבעלזא זי”ע מביא לפסוק שני פרושים: 'כי חולת אהבה אני':

הצדיקים – נפשם חולה מרוב שאהבתם בוערת לקב"ה.

אנו, האנשים הפשוטים - נפשנו 'חולה' בגלל שאנו קשורים לגשמיות, עד שלפעמים לא מרגישים את האהבה שבאמת בוערת בנו לקב"ה, וגם זו 'דרך' של 'חולת אהבה', ולכן:

‘נפשי חולת אהבתך’ – החולי של נפשנו הוא, שהיא:

לא מרגישה שיש בה אהבת ה' בוערת, והיא – מאוד כאובה על כך!

כי עוונותינו שגברו, גורמים צער לנשמתנו הטהורה...

בחופש – גם אם רחקנו או 'נפלנו'

מחר אחינו הספרדים מתחילים סליחות, ויש - איזה 'אנחת רווחה'...

שבענו מאטרקציות ואסונות בים, ושבנו אליך – לבקש סליחתך.

אף אם קצת רחקנו או התנתקנו, תראה איך אנו שבים אליך בשמחה, שירה והתלהבות, כי גם אם 'נפלנו' - על כל הפשעים תכסה האהבה, כי:

'מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה' – וגם לא שום תאווה.

יצר הרע רק מנסה לפתות אותך, אבל תזכור:

אתה זה לא - יצר הרע שלך, אתה – נשמה טהורה!

יצר הרע הוא שליח של הקב"ה שעושה עבודתו נאמנה, וכדי – להרבות שכרך!

בן אדם מה לך נרדם, קום קרא בתחנונים!

בקש י"ג מידות הרחמים – ויסלח לך!

אף אם גבר יצרך, לא אבדה תקוותך!

כי אין הקב”ה בא בטרוניא עם בריותיו! (ע”ז, ג')

האנחה שלך – בוקעת רקיעים ומגיעה עד כיסא הכבוד!

הערגה ל'סליחות' מוכיחה את הרצון האמיתי ליבך, ומי שאתה באמת – נשמה. כשתקרא לקב"ה בסליחות, ותצא מפיך 'אנחה' היא תוכיח שתוכך רצוף אהבה לחיבור אמיתי של נשמתך למקורה, והקב"ה ימציא לך מחילה, כי באמת:

נפשך חולת אהבתו, והמרחם – הוא ירחם, כרחם אב על בנים.

בדומה לסיפור על הח"ח, שהגיע אליו עשיר אחד שבא לקנות את ספריו, חוץ מספר 'שמירת הלשון', הוא ידע שאין שום סיכוי שיעמוד במה שכתוב בו...

ופעם אחת, שאל הח"ח את רבי ישראל מסלנט זיע"א, מה התועלת בספר זה אם לא מקבלים אותו? ענה לו הגרי"ס: "אפילו אם לא תצליח, אלא לעקור אנחה מליבו של יהודי בצערו על כשלון בלשון הרע, כדאית כל טרחתך בחיבור זה הספר".

'אנחה' אחת באמירת הסליחות - שווה המון!

למה ליבך מתגעגע, אף אם אינך יודע?

דווקא הריחוק וה'אנחה' הם:

הדרך לחידוש החיבור וקשרי האהבה לקב"ה!

אתה 'מתגעגע' לאמת הפנימית שלך, ויש לך רצון אמיתי:

לגרש את ה'חושך' שהשאיר לך - 'חור' בנשמה!

ונשמתך רוצה להרגיש שוב שנפשך 'חולת אהבה'.

הסליחות בפתח, הפיוטים ממיסים כל לב ונשמה, ומעוררים את האהבה:

לרוץ אליו, לרוץ למלכך - ומנשמתך אל תתעלם...

אלול - א'ני ל'דודי ו'דודי ל'י תתעורר ותעלה את העולם איתך.

"בפיך ובלבבך לעשותו" – בפיך דייקא 'לעשותו' כל אחד כפי פיו וכוחו.

'שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד'!

ה' הוא האלוקים! ואין עוד מלבדו!

אור בהירות הדרך מוביל... לנשמתך, כי – חולת אהבה היא!

כתיבה וחתימה טובה, אשריך!