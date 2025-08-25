האדמו"ר מסלונים ( צילום: שמואל דריי )

גל של דאגה ירד על חצר חסידות סלונים, כאשר שני נכדים של האדמו"ר אושפזו בזה אחר זה בבית חולים במצב קשה. הציבור כולו נקרא להעתיר בתפילה לרפואתם המלאה והמהירה.