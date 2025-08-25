גל של דאגה ירד על חצר חסידות סלונים, כאשר שני נכדים של האדמו"ר אושפזו בזה אחר זה בבית חולים במצב קשה. הציבור כולו נקרא להעתיר בתפילה לרפואתם המלאה והמהירה.
במוצאי שבת, הובהל לבית החולים 'הדסה עין כרם' בירושלים האברך הרב אברהם ברזובסקי, בנו של ראש הישיבה הגה"צ רבי משה ברזובסקי. הוא התמוטט ופונה בטיפול נמרץ, כשהוא מורדם ומונשם.
והיום, התמוטט נכד נוסף, האברך הרב מנחם נחום ברזובסקי, בנו של רב החסידות בביתר, הגה"צ רבי ישראל ברזובסקי. הוא פונה לבית החולים במצב מורכב.
הציבור כולו מתבקש להעתיר בתפילה לרפואתם של הרב אברהם בן חוה והרב מנחם נחום בן שרה הענדל בתוך שאר חולי ישראל.
0 תגובות