טרגדיה קשה הרעידה הלילה את הציבור החרדי עם פטירתו של הבחור יששכר דב שפיגל ז"ל, מתלמידי ישיבת 'תושיה' בתפרח, שטבע בחוף הים בנתניה. אך רגע לפני שהתקדרו השמיים בבשורה המרה, נרשם במעון קדשו של האדמו"ר מצאנז רגע נדיר של התעלות ואמונה יהודית צרופה.

אמש, בעוד כוחות ההצלה סורקים את מעמקי הים בחיפוש אחר הבן השני, אברהם ישעיהו שיחי', ובזמן שיששכר דב ז"ל נלחם על חייו במחלקה לטיפול נמרץ במרכז הרפואי לניאדו, הגיעו ההורים השבורים אל הרבי. הביקור, שנמשך כחצי שעה, הפך למעמד של חיזוק שייזכר לדורות.

האדמו"ר, שקיבל את המשפחה במאור פנים וברחמים, האציל עליהם מברכותיו וקרא להם להחזיק במידת האמונה בכל כוחם. "אל תיפלו לזרועות הייאוש", הפציר הרבי בהורים, "ישועת ה' כהרף עין".

ברגע של התעלות, התבטא האדמו"ר בביטוי מטלטל שעובר כעת מאחד לשני בקרב החסידים: "בביאת המשיח, הרי שאין ישראל נגאלים אלא בזכות האמונה. אלו שעמדו בניסיונות קשים ושמרו על אמונתם – הם יהיו 'המחותנים הראשיים' לקבל את פניו. בזכות האמונה שלכם, אתם מחחישים את הגאולה".

למרות השעה הקשה, האב הנרגש ביקש להודות לאדמו"ר על העטיפה החמה לה זכתה המשפחה בקרית צאנז בנתניה. הוא שיבח במיוחד את הצוותים במרכז הרפואי צאנז לניאדו, שלדבריו עומדים לצדם ומספקים "כל מבוקשם וכל הצטרכויותיהם" במסירות שאין כדוגמתה.

שעות ספורות לאחר שיצאו מהקודש פנימה, כשהם מצוידים בדברי החיזוק של הרבי, הגיעה הבשורה המרה על פטירתו של יששכר דב ז"ל. כעת, כלל ישראל נקרא להמשיך להעתיר ולקרוע שערי שמים בתפילה עבור האח שטרם נמצא, אברהם ישעיהו בן שושנה, לישועה קרובה בתוך השבר הגדול.