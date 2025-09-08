א' סליחות בחצה"ק ויז'ניץ ( צילום: כיכר השבת )

לראשונה בתולדות חסידות ויז'ניץ: לאור מצבו של האדמו"ר מויז'ניץ, הקדימו את אמירת הסליחות במוצאי שב"ק לשעה 10:30, במקום בשעה 12:30 בחצות הלילה כפי שהיה נהוג עד כה בהיכלם של אדמו"רי החסידות לדורותיה.

במוצאי שבת האחרון אושפז האדמו"ר מויז'ניץ בבית החולים הדסה עין כרם, לאחר שחש בחולשה כללית במהלך השבת. לשמחת לב החסידים שוחרר הבוקר (שני) מבית החולים אל עבר בית האכסניה במושב אורה שם שוהה למנוחה בימים אלו. לעת עתה לא יקבל האדמו"ר קהל, עד להודעה החדשה שתימסר לחסידים.

ל'כיכר השבת' נודע כי הוראת השעה שניתנה, ע"י הדיין הנודע הגאון רבי ישראל מילר, היא למניינו של האדמו"ר מויז'ניץ בלבד, שאר המניינים בבתי המדרשות של החסידות בארץ ובעולם, יאמרו כנהוג לאחר חצות הלילה.

כפי המתוכנן כעת, האדמו"ר ישהה במושב אורה גם בחודש תשרי, ויחזור למעונו רק בחגים, ואף בשבת שלאחר ראש השנה, ישהה בבית האכסניה, יחד עם חתנו האדמו"ר מויז'ניץ בית שמש.

הציבור מתבקשים להמשיך לעורר רחמי שמים מרובים, לרפואת האדמו"ר רבי ישראל בן לאה אסתר בתוך שאר חולי ישראל.