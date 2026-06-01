כללית הודיעה על הקמת חטיבת פיתוח ופרויקטים אסטרטגיים, כחלק מלקחי מלחמת חרבות ברזל ומבצע ״עם כלביא״ ומתוך מטרה לשפר באופן משמעותי את תשתיות הארגון. בראש החטיבה החדשה יעמוד לירון גולדנברג, שמונה לסמנכ״ל פיתוח ופרויקטים אסטרטגיים בכללית.

החטיבה החדשה תהיה אחראית על תחומי הפיתוח, הבינוי, התשתיות, הנכסים והפיתוח העסקי בכללית, ותוביל פרויקטים רחבי היקף מהמורכבים והמשמעותיים במערכת הבריאות בישראל. במסגרת תפקידה תהיה אחראית גם על היערכות תשתיתית למצבי חירום, חיזוק ומיגון מתקנים רפואיים והבטחת רציפות תפקודית של שירותי הבריאות בכל תנאי.

תפקיד סמנכ״ל הפיתוח בכללית נחשב לאחד התפקידים המרכזיים והאסטרטגיים בארגון, האחראי על פריסה רחבה של מאות מתקנים רפואיים, מרפאות ובתי חולים בכל רחבי הארץ — מצפון ועד אילת. התפקיד כולל ניהול מערך תשתיות מורכב ורב־שכבתי, תכנון ארוך טווח של פיתוח פיזי, הקמה ושדרוג של מתקנים רפואיים, ניהול נכסים, פיתוח עסקי והובלת פרויקטים לאומיים רחבי היקף.

על הקמת החטיבה החליט מנכ״ל כללית, פרופ׳ איתן וירטהיים, מתוך רצון להתאים את מתקני הארגון למציאות הביטחונית הנוכחית ולחזק את מוכנותם לכל תרחיש. גולדנברג נחשב לאחד המנהלים הבולטים בתחום הפיתוח, התשתיות והניהול המערכתי בישראל, ומביא עמו ניסיון של יותר מ־25 שנה בהובלת פרויקטים הנדסיים וכלכליים בהיקפים של מיליארדי שקלים, לצד ניהול מערכים מורכבים והנעת תהליכים אסטרטגיים רחבי היקף במגזר הציבורי, העירוני והממשלתי.

בתפקידו האחרון כמשנה למנהל המרכז הרפואי רבין, הכולל את בתי החולים בילינסון והשרון, היה חבר הנהלה והוביל את כלל תחומי התשתיות, הלוגיסטיקה והתפעול. במסגרת זו ניהל את פרויקט ״מגדל התקווה״ בבילינסון — פרויקט דגל לאומי הכולל את הקמת מרכזי הלב והמוח ונחשב לאחד המבנים המתקדמים והממוגנים בישראל, הצפוי להיפתח בתחילת שנת 2027.

״מגדל התקווה״ הוא מתחם רפואי חדשני רחב היקף, המתוכנן לתת מענה מתקדם במיוחד לתחומי הקרדיולוגיה, ניתוחי הלב, הנוירולוגיה והנוירוכירורגיה. המגדל ישלב מחלקות אשפוז, חדרי ניתוח מתקדמים, יחידות טיפול נמרץ ומערכי דימות מתקדמים לצד תשתיות חכמות ומערכות לוגיסטיות מתקדמות.

קודם לכן כיהן גולדנברג כמנכ״ל החברה לפיתוח פתח תקווה, שם הוביל פרויקטים עירוניים רחבי היקף ושיתופי פעולה מורכבים בין המגזר הציבורי, הממשלתי והעסקי. בנוסף שימש כמנכ״ל הקרן לפיתוח חדרה והוביל פרויקטי בינוי ויזמות מורכבים.

לגולדנברג תואר ראשון במשפטים (LL.B) ותואר שני במנהל עסקים (M.B.A), שניהם בהצטיינות.

פרופ׳ איתן וירטהיים, מנכ״ל כללית, מסר: "הקמת חטיבת הפיתוח והפרויקטים האסטרטגיים היא מהלך משמעותי שנועד לחזק את יכולתה של כללית להתמודד עם אתגרי העתיד ולהבטיח תשתיות בריאות מתקדמות, ממוגנות ועמידות בכל רחבי הארץ. מערכת הבריאות של ישראל זקוקה היום לא רק למצוינות רפואית, אלא גם לתשתיות חזקות, חדשניות וערוכות לכל תרחיש. כארגון הבריאות הגדול בישראל, עם מאות מתקנים רפואיים הפרוסים מצפון ועד אילת, האחריות שלנו היא להבטיח רציפות תפקודית ושירות רפואי איכותי לכלל אזרחי ישראל בכל מצב. לירון מביא עמו ניסיון יוצא דופן בהובלת פרויקטים לאומיים מורכבים, ואני בטוח שיכולותיו יהוו מנוף משמעותי להמשך פיתוחה וחיזוקה של כללית בשנים הקרובות."