הגילוי המרעיש הזה מגיע ממעבדות המחקר של אוניברסיטת נברסקה במדינת נברסקה שבארה"ב. חוקרים שבדקו באופן מבוקר את הרגלי השימוש בכלי אוכל ביתיים, מזהירים מפני סכנה ממשית הטמונה בחימום מוצרים מסוימים בתוך מכשיר המיקרוגל. על פי ממצאי המעבדה, חימום של כלי פלסטיק נפוצים - כולל אריזות מזון מיוחדות לתינוקות ואפילו כלים שמסומנים רשמית על ידי היצרן כ"בטוחים לשימוש במיקרוגל" - גורם לשחרור מבהיל של מיליארדי חלקיקי פלסטיק זעירים ובלתי נראים ישירות לתוך המזון שלכם.
החוקרים מסבירים בצורה פשוטה: החום המהיר והגבוה של המיקרוגל פשוט "ממיס" ומפרק שכבות מיקרוסקופיות מהדפנות של כלי הפלסטיק. החלקיקים המזעריים האלה נושרים ישירות לתוך האוכל החם, ומשם הדרך אל גוף האדם קצרה במיוחד. המומחים מדגישים כי מדובר בטעות נפוצה שנעשית כמעט בכל בית מדי יום, וממליצים באופן חד-משמעי לשנות את הרגלי המטבח: אל תחממו אוכל בתוך פלסטיק. הקפידו תמיד להעביר את האוכל או את נוזל החלב לכלי זכוכית, חרסינה או קרמיקה (המיועדים לחימום במיקרוגל) לפני שאתם לוחצים על כפתור ההפעלה.
