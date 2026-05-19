נגיף הנטה: כל מה שחשוב לדעת על ההתפרצות האחרונה

מאת: ד"ר שירלי שפירא בן דוד, מנהלת תחום מחלות זיהומיות במכבי שירותי בריאות

דיווחים בימים האחרונים של ארגון הבריאות העולמי (WHO) על התפרצות נגיף הנטה (Hantavirus) באוניית שיט, עוררו עניין תקשורתי וציבורי רב. למרות שמדובר במחלה נדירה, במכבי שירותי בריאות רואים חשיבות רבה בהנגשת המידע המקצועי לציבור, במטרה להגביר את המודעות ולאפשר זיהוי מוקדם במקרה הצורך.

מהו נגיף הנטה וכיצד הוא מועבר?

נגיף הנטה שייך למשפחת הנגיפים Hantaviridae. המאגר הטבעי של הנגיף הוא מכרסמים – ביניהם עכברים, חולדות ונברנים. בני אדם נדבקים בדרך כלל בעקבות חשיפה להפרשות של מכרסמים נגועים, לרוב באמצעות שאיפת חלקיקים נגיפיים הנישאים באוויר.

חשוב לציין כי מדובר בזיהום נדיר יחסית, עם כ-10,000 עד 100,000 מקרים מדווחים בשנה ברחבי העולם. בעוד שרוב הזנים אינם עוברים מאדם לאדם, זן ה"אנדים" (Andes), שזוהה בהתפרצות האחרונה באונייה, מסוגל לעבור בין בני אדם הנמצאים במגע קרוב וממושך, אם כי מדובר במקרים נדירים.

"התסמינים הראשונים של המחלה מופיעים בדרך כלל שבוע עד ארבעה שבועות לאחר החשיפה," מסבירה ד"ר שירלי שפירא בן דוד, מנהלת תחום מחלות זיהומיות במכבי שירותי בריאות. "בהתחלה, המחלה עשויה להיראות כמו שפעת חריפה או קלקול קיבה, עם תופעות כמו חום גבוה, כאבי ראש, כאבי גב, בחילות ושלשולים".

לדבריה, הנגיף עלול לגרום לשתי תסמונות עיקריות: תסמונת ריאתית-לבבית (HCPS): מחלה נשימתית שעלולה להחמיר במהירות לקוצר נשימה וכשל נשימתי. תסמונת קדחת דימומית וכלייתית (HFRS): מחלה המלווה לעיתים בירידת לחץ דם, דימומים ופגיעה בתפקוד הכליות.

נכון להיום, אין חיסון מאושר או תרופה ייעודית נגד הנגיף, ולכן הטיפול העיקרי הוא תומך וממוקד בהקלה על התסמינים וסיוע למערכות הגוף (כמו מתן חמצן, נוזלים או דיאליזה במקרה הצורך). "זיהוי מוקדם ופנייה מהירה לקבלת סיוע רפואי הם קריטיים ומשפרים משמעותית את סיכויי ההחלמה," מדגישה ד"ר שפירא בן דוד.

למרות הדיווחים על מקרי המוות באוניית השיט, ארגון הבריאות העולמי מעריך כעת כי הסיכון לאוכלוסייה הכללית נותר נמוך. הארגון אינו ממליץ על הגבלות נסיעה או סחר, ומציין כי פעילויות תיירות רגילות כרוכות בסיכון מינימלי.

עבור אלו המטיילים באזורים שבהם הנגיף נפוץ (כמו מזרח אסיה או חלקים מיבשת אמריקה), מומלץ: להימנע ממגע עם מכרסמים או עם הפרשותיהם, לאוורר חללים סגורים שהיו בהם סימנים לנוכחות מכרסמים לפני השהייה בהם, במקרה של הופעת תסמינים דמויי שפעת לאחר חשיפה אפשרית – לפנות מיד להתייעצות רפואית.