רופאי שיניים באזהרה דחופה: תפסיקו לעשות את הפעולה הזו בכיור

התגלית המטרידה הזו, שמסעירה את הרשת בימים האחרונים, אינה ספקולציה או טרנד חולף ברשתות החברתיות. היא מבוססת באופן ישיר על ההנחיות הרשמיות והעדכניות ביותר של ה-NHS (מערכת הבריאות הלאומית של בריטניה) ומומחי בריאות השן בלונדון שבאנגליה.

מתברר כי הנטייה הטבעית של רב האוכלוסייה - לשטוף את הפה במים מיד לאחר סיום צחצוח השיניים - היא שגיאה קריטית ובריאותית ממדרגה ראשונה. הסיבה לכך פשוטה אך הרסנית: זרם המים שוטף ומסיר לחלוטין את שכבת הפלואוריד המגן המרוכזת, שהיא הלכה למעשה החלק החשוב ביותר במשחת השיניים למניעת עששת, חיזוק זגוגית השן ומניעת ריקבון.

הנחיית המומחים: "הימנעו מהמים, תירקו בלבד!"

המומחים ממליצים באופן חד-משמעי לשנות את הרגל החיים האוטומטי שגדלנו עליו: בסיום פעולת הצחצוח, יש לירוק בלבד את שאריות משחת השיניים העודפות מהפה, ולא לשטוף אותו במים כלל!

יותר מכך, מומחי ה-NHS מזהירים כי שטיפה במי פה מיד לאחר הצחצוח היא טעות קשה נוספת, מאחר שגם הם שוטפים את הפלואוריד המרוכז שהשאירה משחת השיניים ומחליפים אותו בחומרים פחות יעילים לעששת. יש להימנע לחלוטין משטיפה במים או משימוש במי פה מיד לאחר מכן כדי לאפשר לחומרים הפעילים להיספג, לפעול ולהגן על בריאות הפה והגוף לאורך זמן.

כללי הזהב הרשמיים לשיניים חזקות (לפי ה-NHS):

צחצוח פעמיים ביום: יש לצחצח שיניים לפחות פעמיים ביום במשך שתי דקות מלאות - פעם אחת לפני השינה ופעם נוספת במהלך היום.

בדיקת ריכוז הפלואוריד: ודאו שמשחת השיניים שלכם מכילה לפחות 1,350ppm עד 1,500ppm פלואוריד להגנה מקסימלית (לילדים קטנים יש להיוועץ ברופא לגבי המינון המדויק).

הפרדת מי הפה מהצחצוח: אם אתם מעוניינים להשתמש במי פה המכילים פלואוריד, בחרו בזמן אחר לחלוטין במהלך היום (למשל, לאחר ארוחת הצהריים), אך לעולם לא מיד לאחר הצחצוח.

לא לאכול או לשתות אחרי: לאחר הצחצוח, ובמיוחד בלילה, הימנעו לחלוטין מאכילה או שתייה במשך 30 דקות לפחות כדי לתת לפלואוריד לעשות את עבודתו.

שימו לב: שינוי קטן זה בהרגל היומיומי שלכם עשוי לחסוך לכם אלפי שקלים בטיפולי שיניים כואבים ומיותרים, ולשמור על החיוך שלכם חזק ובריא לשנים קדימה!