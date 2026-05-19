עוצרים את השעון המתקתק: המהלך המניעתי של מכבי למלחמה בסוכרת

כבר תקופה ארוכה שמכבי שירותי בריאות מובילה את מערכת הבריאות בישראל לתפיסה של רפואה מונעת, שהפכה לאבן יסוד בתפיסת הבריאות הציבורית. במסגרת זו, יצאה מכבי במהלך הסברתי נרחב תחת הכותרת "מכבי עוצרת את השעון המתקתק", שמטרתו להעלות את המודעות לאחת המגיפות השקטות והמשמעותיות ביותר של המאה ה-21: מחלת הסוכרת, ובפרט המצב המקדים לה – טרום-סוכרת.

הנתונים שנמצאו מדאיגים ודורשים תשומת לב מיידית: ההערכה היא שבין 15-25% מציבור המבוגרים בישראל נמצא כיום במצב של טרום-סוכרת. מדובר בשלב קריטי שבו רמות הסוכר בדם גבוהות מהנורמה, אך עדיין לא הגיעו לסף המוגדר כסוכרת מסוג 2. החשיבות של זיהוי שלב זה היא מכרעת, שכן זהו חלון ההזדמנויות האחרון שבו ניתן, באמצעות שינוי באורח החיים, להחזיר את הגלגל לאחור ולמנוע את התפרצות המחלה הכרונית.

מתוך אמונה שהבריאות היא הכול, מכבי שירותי בריאות רואה בבריאות חבריה ערך עליון, והמהלך הנוכחי משקף שינוי תפיסתי עמוק: המעבר ממערכת המעניקה טיפול רפואי בעת חולי, למערכת המלווה את המטופל בשימור בריאותו בשגרה. התפיסה המקצועית המובילה את המהלך גורסת כי אורח חיים בריא אינו רק בונוס, אלא כלי טיפולי רב-עוצמה.

כדי להעניק מענה אמיתי ומקצועי, מכבי מציעה מערך רחב של שירותים וסדנאות המונגשים לחברים, בצורה מותאמת ומדויקת לכלל האוכלוסיות. המענה מתבסס על ארבעה עמודי תווך מרכזיים המוכחים מחקרית כמשפיעים ביותר על מניעת סוכרת: תזונה נכונה: ליווי אישי על ידי דיאטניות וסדנאות לאורח חיים בריא, המעניקות כלים פרקטיים לניהול התפריט היומי. פעילות גופנית: הנגשת פעילויות כושר באמצעות עולם ההטבות 'אפ-אפ' המאפשר לחברים לשלב מגוון רחב של פעילויות כושר בסדר היום בצורה גמישה ומותאמת אישית. הימנעות מעישון: סדנאות גמילה המבוססות על ליווי מקצועי, מתוך הבנה שהעישון מהווה גורם סיכון משמעותי להתפתחות מחלת הסוכרת וסיבוכים הבריאותיים הנלווים אליה. הפחתת סטרס: שילוב טיפולים משלימים המוגשים במרפאות מכבי טבעי, מתוך הכרה בקשר הישיר שבין מתח נפשי לבין איזון רמות הסוכר בגוף.

המהלך של מכבי אינו רק קמפיין הסברתי, אלא הצהרת כוונות מקצועית. בעידן שבו אורח החיים מעודד יושבנות ותזונה מעובדת, מכבי בוחרת להוביל את חבריה בנתיב הפוך של לקיחת אחריות אישית על הבריאות, תוך מתן גב מקצועי, רפואי וקהילתי. כל זאת מתוך הבנה שעצירת השעון המתקתק היא משימה לאומית, והיא מתחילה בבחירות הקטנות של כל אחד מאיתנו בכל יום מחדש.

"המטרה שלנו במכבי היא להעניק לכל חבר וחברה את ארגז הכלים המקצועי ביותר כדי לעצור את השעון המתקתק ולהפחית סיכון להתפתחות טרום סוכרת וסוכרת שבאה בעקבותיה", אומרת הדס זורבצ'י, מנהלת קידום בריאות ארצית במכבי. "אנחנו לא מסתפקים רק באבחון ובטיפול הרפואי, אלא יוצרים מעטפת תמיכה הוליסטית – מתזונה וכושר ועד ניהול סטרס – כדי להבטיח שחברי מכבי יוכלו לקיים אורח חיים מלא ובריא לאורך שנים. המניעה היא התרופה הטובה ביותר שיש לנו להציע."