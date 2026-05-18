משרד הבריאות פרסם היום (שני) אזהרה דחופה לציבור בנוגע לשני מוצרי טיפוח שיער המשווקים ללא רישיון משרד הבריאות ומסכנים את בריאות הצרכנים. מדובר בתכשיר להחלקת שיער בשם "GLAM MINERAL PROTEIN" ובשמפו "פלא פלאים שמפו לנשירת שיער וחיזוק סיב השיערה".

על פי ההודעה הרשמית, שני המוצרים משווקים ללא רישיון ממשרד הבריאות, ולא נמסרה לגביהם הודעה בדבר שיווק כנדרש בחוק. לאור זאת, הציבור מתבקש להימנע לחלוטין מלעשות שימוש במוצרים אלו ולהפסיק כל שימוש במידה ורכש אותם.

הסכנות הבריאותיות במוצרים לא מורשים

משרד הבריאות הדגיש כי שימוש במוצרים שלא קיבלו רישיון משרד הבריאות או שלא הוגשה לגביהם הודעה בדבר שיווק תמרוק, עלול להזיק באופן משמעותי לבריאות הציבור. כמו כן, שימוש במוצרים שלא על פי תנאי רישיונם מהווה סכנה בריאותית ממשית.

הבעיה המרכזית במוצרים לא מורשים היא שהרכבם לא נבדק באופן מקצועי, ובטיחותם אינה ידועה. מוצרים כאלה עלולים להכיל חומרים נוספים שלא עברו בדיקות בטיחות, ועלולים לגרום לתגובות אלרגיות, גירויים בעור, נזקים לקרקפת ואף בעיות בריאותיות חמורות יותר.

כיצד לבדוק את תקינות המוצרים

משרד הבריאות מפנה את הציבור למאגר התמרוקים הרשמי באתר האינטרנט של המשרד, שם ניתן לבדוק את קיומם של רישיונות לתמרוקים ואת מטרת השימוש המאושרת. כמו כן, ניתן לבדוק האם התקבלה הודעה לפני שיווק במאגר הייעודי.

המומלץ לבדוק כי התמרוקים בהם נעשה שימוש מאושרים על ידי משרד הבריאות, ואינם מכילים חומרים נוספים שהרכבם לא נבדק ובטיחותם לא ידועה. הבדיקה במאגר פשוטה וזמינה לכל אזרח, וניתן לגשת אליה דרך האתר הרשמי של משרד הבריאות.

חשוב להדגיש כי כל טיפול או מוצר לטיפול בשיער חייב לעבור את תהליכי האישור הנדרשים ולקבל רישיון משרד הבריאות. שימוש במוצרים לא מורשים, גם אם הם מבטיחים תוצאות מרשימות, עלול לגרום לנזקים בריאותיים חמורים.