משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה הוציאו היום (רביעי) אזהרה חריגה לציבור המטיילים ולרשויות המקומיות בצפון הארץ: תוצאות בדיקות מים שבוצעו ב-12 במאי 2026 מעידות על זיהום משמעותי במספר נחלים ומאגרי מים פופולאריים באזור.

בבדיקות לחיידקים שנערכו בדיגומים שנלקחו מנקודות שונות בצפון, נמצאו תוצאות החורגות באופן ניכר מהמלצות משרד הבריאות - 400 קולי צואתי ב-100 מ"ל. התוצאות החריגות מעידות על הימצאות זיהום במים שעלול להוות סכנה בריאותית למטיילים.

על פי הנתונים שפורסמו, נחל הירדן נמצא מזוהם במספר נקודות: גשר להבות הבשן הגיע לרמת זיהום של 630 קולי צואתי, גשר החמישה - 800, גשר הפקק (חורי) - 550, ומצד עתרת - 630. כל הערכים הללו חורגים באופן משמעותי מהסף המותר. בריכת המשושים, אחד מאתרי הטיולים הפופולאריים בצפון, נמצאה עם רמת זיהום של 1,000 קולי צואתי - פי 2.5 מהמותר. נחל ג'ילבון במפל דבורה הגיע לרמה של 1,600, נחל זאכי - 950, ובריכה 1 בנחל בצת - 480. אלו הנחלים שאסור להיכנס אליהם לנוכח התוצאות החריגות, משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה מזהירים כי הכניסה לנחלים ולמאגרי המים הבאים עלולה להיות מסוכנת עד שתוצאות דיגום חדשות יהיו תקינות ויציבות: נחל הירדן - מגשר להבות הבשן עד מצד עתרת

בריכת המשושים

נחל ג'ילבון

נחל זאכי

נחל בצת - בריכה 1

יצוין כי המשרד להגנת הסביבה לא הצליח לאתר מקור ידוע לזיהום בנחלים. הדבר מעורר דאגה בקרב הרשויות, שכן אי-זיהוי המקור מקשה על טיפול בבעיה ומונע מניעת זיהום עתידי.

בשגרה, הדיגום נעשה מדגמית אחת לשבועיים באמצעות פקחי רשות הטבע והגנים, בנקודות דיגום קבועות בנחלי הצפון - בגליל העליון, בגולן ובגליל המערבי. הנקודות מייצגות מפל, בריכה או מקטע בנחל, ומטרתן לספק תמונת מצב עדכנית על איכות המים באתרי הטיול הפופולאריים.

המשך מעקב ועדכונים

משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה מסרו כי הם ממשיכים בדיגום ובמעקב אחר איכות המים בנחלים, ויעדכנו את הציבור לפי הצורך. הרשויות קוראות למטיילים להימנע מכניסה למים באתרים המפורטים לעיל עד להודעה חדשה.

כידוע, זיהום מים בנחלים עלול לגרום למגוון בעיות בריאותיות, החל ממחלות מעיים וכלה בזיהומים חמורים יותר. על כן, חשוב להקפיד על הנחיות משרד הבריאות ולהימנע מכניסה למים באתרים המזוהמים.