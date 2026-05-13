תאונה קשה התרחשה היום (רביעי) בפנמה שבדרום אמריקה, כאשר מיניבוס הסעות שהסיע מטיילים ישראלים התנגש באוטובוס באזור העיר לה-צ'וררה.

כתוצאה מההתנגשות העזה, נהרגה במקום אזרחית ישראלית, שנסעה במיניבוס, ומספר ישראלים נוספים נפצעו באורח בינוני וקשה ופונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים מקומי.

תיעוד מזירת התאונה הקשה ממחיש את עוצמת ההתנגשות הקטלנית: בתמונות מהשטח נראה המיניבוס הלבן כשהוא מרוסק כמעט לחלוטין בחלקו הקדמי והצידי, תוצאה של המפגש העוצמתי עם האוטובוס הצבעוני. חלקי פח וזכוכיות פזורים על הכביש תחת גשר המערל, בעוד כוחות החירום פועלים בין שברי הרכבים. ניכר כי עוצמת הפגיעה לא הותירה סיכוי רב ליושבי קדמת הרכב, כאשר המיניבוס נמעך פנימה בצורה משמעותית, מה שהפך את מלאכת החילוץ והטיפול בזירה למורכבת וקשה במיוחד עבור צוותי ההצלה שהוזעקו למקום.

הדיווח הראשוני על האירוע התקבל במוקד זק"א (1223), ומיד עם היוודע דבר האסון, החלו כוחות החטיבה הבינלאומית של הארגון לפעול בזירה ובתיאום מול גורמי הממשל המקומיים ומשרד החוץ בירושלים.

עם קבלת הדיווח, צוותים מקומיים של זק"א בפנמה הגיעו לזירת התאונה כדי להבטיח את השמירה על כבוד המת ואיסוף הממצאים בשטח, תוך מתן סיוע ראשוני לנפגעים ולבני משפחותיהם הנמצאים במדינה.

מדובר באירוע מורכב הדורש תיאום לוגיסטי רב אל מול הרשויות בפנמה, במטרה לקצר ככל הניתן את הליכי הזיהוי והשחרור של המנוחה לצורך הבאתה לקבורה בישראל. במקביל, נעשים מאמצים קדחתניים לבחון את אפשרויות ההטסה של הפצועים להמשך טיפול רפואי בארץ, בהתאם למצבם הרפואי והחלטת הצוותים המקצועיים.

ברוך נידאם, מנהל החטיבה הבינלאומית של זק"א המנהל את האירוע, מסר כי "מיד עם קבלת הדיווח על המקרה, אנחנו פועלים יחד עם משרד החוץ על מנת להעביר את ההרוגה בהקדם לישראל לצורך קבורה והלוויה, ולהטיס את הפצועים לטיפול בישראל. צוותי החטיבה הבינלאומית בקשר עם הרשויות המקומיות שפועלות במהירות המקסימלית על מנת לשחרר את הנפגעים לישראל".

יוסף דוויר, מפקד זק"א פנמה המטפל בזירה, הוסיף כי הוא וצוותו הגיעו למקום מיד עם קבלת הדיווח ופועלים מול כלל הגורמים כדי לשמור על כבוד המת ולזרז את ההליכים הבירוקרטיים הנדרשים מול המשטרה והרפואה המשפטית המקומית.