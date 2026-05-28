עצירת השעון המתקתק: המהלך של מכבי למניעת סוכרת בישראל

בחרתם ללוות את המהלך תחת המסר "עצירת השעון המתקתק". מהי המשמעות הרפואית של המונח "טרום-סוכרת", ומדוע התערבות בשלב הזה היא קריטית כל כך?

טרום סוכרת הנו מצב רפואי שבו רמות הסוכר בדם גבוהות מהתקין, אך עדיין אינן עומדות בהגדרה של סוכרת. זהו שלב מקדים שבו הסיכון להתפתחות סוכרת גבוה, אך עדיין קיימת אפשרות ממשית לעצור או לעכב את התקדמות המחלה. אבחון בשלב זה פותח חלון הזדמנויות להתערבות באורח החיים: תזונה, פעילות גופנית והפסקת עישון, שיכולים להפחית משמעותית את הסיכון לפתח סוכרת ולהימנע מסיבוכיה.

לפי הנתונים שאתם מפרסמים, רבע מהציבור בישראל נמצא במצב של טרום-סוכרת. האם מדובר במגמה שנמצאת בעלייה, ומי נחשב לקבוצת סיכון שחייבת להיבדק?

אנשים עם גורמי סיכון מסוימים נמצאים בסיכון גבוה במיוחד ועליהם לבצע בדיקות סקר. קבוצות הסיכון כוללות בין היתר: בני 45 ומעלה, אנשים עם עודף משקל, היסטוריה משפחתית של סוכרת, תזונה לקויה הכוללת: צריכה גבוהה של מזון מעובד וסוכרים פשוטים, חוסר פעילות גופנית, יתר לחץ דם, רמות שומנים חריגות, מעשנים ונשים שהייתה להן סוכרת לפני לידה בעבר. הדגש הוא על איתור יזום באוכלוסיות אלו כדי לאפשר התערבות מוקדמת.

מהן הדרכים שבהן אדם יכול לדעת שהוא במצב של טרום-סוכרת? האם ישנם תסמינים בולטים או שהאבחון מתבסס רק על בדיקות דם?

טרום סוכרת הנו מצב "שקט" ללא תסמינים ברורים. האבחון מתבצע באמצעות בדיקות דם: סוכר בצום, סוכר לאחר העמסת גלוקוז או בדיקת המוגלובין מסוכרר (HbA1C). לכן, ההמלצה היא לא להמתין לתסמינים אלא לבצע בדיקות יזומות במסגרת המעקב הרפואי, במיוחד בקרב אוכלוסיות בסיכון.

הזכרת ששינוי באורח החיים כמו תזונה, פעילות גופנית והפסקת עישון, יכול להפחית משמעותית את הסיכון לפתח סוכרת. אילו שינויים תזונתיים "קטנים" יכולים לעשות את ההבדל הגדול ביותר במניעת המעבר מטרום-סוכרת לסוכרת?

שינויים תזונתיים יכולים להשפיע משמעותית: הפחתת צריכת סוכרים פשוטים וקמח לבן, העדפת דגנים מלאים, ירקות, סיבים תזונתיים ושומנים מהצומח, לצד התאמת התזונה באופן אישי בליווי דיאטנית. שינויים אלו מסייעים לשיפור איזון הסוכר ולהפחתת הסיכון להתקדמות לסוכרת.

כיצד פעילות גופנית מתונה, משפיעה על רמות הסוכר בדם ברמה הפיזיולוגית?

פעילות גופנית קבועה חשובה כמעט לכל רכיב בריאותי ונפשי של האדם, ובין היתר מסייעת בהתמודדות עם משק הסוכר בגוף. היא תורמת לטיפול בסוכרת ואף יכולה למנוע את התפתחותה בקרב אנשים עם טרום־סוכרת. פעילות גופנית קבועה מפחיתה את רמות הסוכר בדם באמצעות קליטת סוכר בתאי השריר בשני מנגנונים: עלייה ברגישות הגוף לאינסולין, וקליטת סוכר במסלול עוקף שאינו תלוי באינסולין. כך, אצל אדם פעיל, יותר סוכר נכנס לתאי השריר ופחות נשאר במחזור הדם. מומלץ לבצע פעילות גופנית קבועה הכוללת פעילות אירובית של 150–300 דקות שבועיות, למשל הליכה של כ־30 דקות ביום, 5 ימים בשבוע, ולשלב לפחות שני אימוני כוח שבועיים לחיזוק קבוצות השרירים הגדולות. בנוסף, יש לשאוף להחליף זמן ישיבה ממושכנת בפעילות ככל הניתן – למשל, עלייה במדרגות במקום שימוש במעלית.

רבים לא מקשרים בהכרח בין עישון לסוכרת. תוכלי להסביר כיצד הפסקת עישון תורמת למאמץ למניעת המחלה?

עישון הוא אחד מגורמי הסיכון המשמעותיים להתפתחות סוכרת. מעשנים נמצאים בסיכון גבוה יותר לחלות בסוכרת בהשוואה ללא מעשנים. הטבק והניקוטין בעשן הסיגריות פוגעים ברגישות הגוף לאינסולין, מעלים את רמות הסוכר בדם וגורמים לפגיעה בכלי הדם. זהו שילוב שמאיץ תהליכים המובילים להתפתחות סוכרת.

במצב של טרום סוכרת, העישון או חשיפה לעשן סיגריות מחמיר את חוסר האיזון ומגדיל את הסיכון למעבר לסוכרת. הפסקת עישון יכולה להפחית את הסיכון ולהוות צעד משמעותי במניעה. הפסקת עישון היא מרכיב מרכזי ובלתי נפרד ממאמץ כולל למניעת סוכרת וסיבוכיה.

במסגרת המהלך אתם מציינים שקיים קשר בין לחץ נפשי (סטרס) לבין עלייה ברמות הסוכר. תוכלי להרחיב על כך? ואיך באמת הרפואה המשלימה משתלבת במערך המניעה?

סטרס ממושך עלול להשפיע לרעה על איזון מערכות הגוף, ובהן גם רמות הסוכר. במכבי מוצעים טיפולים משלימים במסגרת "מכבי טבעי", כחלק מגישה תומכת לאורח חיים בריא ולהפחתת מתחים, בשילוב עם הרפואה הקונבנציונלית.

"המטרה שלנו במכבי היא להעניק לכל חבר וחברה את ארגז הכלים המקצועי ביותר כדי לעצור את השעון המתקתק ולהפחית סיכון להתפתחות טרום סוכרת וסוכרת שבאה בעקבותיה", מסכמת הדס. "אנחנו לא מסתפקים רק באבחון ובטיפול הרפואי, אלא יוצרים מעטפת תמיכה הוליסטית – מתזונה וכושר ועד ניהול סטרס – כדי להבטיח שחברי מכבי יוכלו לקיים אורח חיים מלא ובריא לאורך שנים. המניעה היא התרופה הטובה ביותר שיש לנו להציע."