דאגה עמוקה: ״האיחוד האירופי חוסם את העוף מברזיל בשל פרצה בריאותית חמורה - אך בישראל פותחים את הדלת לייבוא המפוקפק״

החלטתו התקדימית של האיחוד האירופי לנעול את השערים באופן הרמטי בפני תוצרת מן החי מברזיל, חשפה מחדל תברואתי חמור ומדאיג המאיים על בריאותם של הצרכנים.

ארגון מגדלי העופות הגיש עתירה לבית המשפט לעניינים מנהליים נגד השירותים הווטרינריים ומשרד החקלאות, בעקבות אופן ניהול הליך אישור משחטה בברזיל לייבוא בשר עוף לישראל.

העתירה מוגשת כאמור על רקע החלטת האיחוד האירופי לחסום ייבוא בשר ומוצרים מן החי מברזיל לאירופה. ההחלטה של האיחוד האירופי נובעת מאי-עמידה של המגדלים הברזילאים בתקנות ה-EU ומשימוש בחומרים אסורים ואנטי-מיקרוביאליים (אנטיביוטיקה) בבעלי חיים המיועדים למאכל. החסם האירופי כולל מגוון רחב של מוצרים ובהם בשר בקר, מוצרי עוף, ביצים ובעלי-חיים.

אל תדליקו: האזהרה המבהילה שמשגעת את הבשלנים בבית טובה אור | 24.05.26

בארגון מגדלי העופות אומרים כי מדובר בהתפתחות חמורה ומדאיגה ביותר, המעוררת תמיהה רבתי, במיוחד נוכח העובדה שמדינת ישראל מקדמת במקביל פתיחת ייבוא עוף מברזיל באמצעות חברת בלדי, בה בעת שמדינות בעולם מחמירות את הפיקוח ואף חוסמות ייבוא ממנה בשל אותן סכנות בריאותיות מוחשיות.

בעתירה נטען עוד, כי הליך האישור התנהל באופן המעניק תיעדוף למשחטה בברזיל על פני ציבור חקלאי ומגדלי הפטם בישראל, אשר רובם עמלים לפרנסתם תחת סיכון ביטחוני כבד ומגדלים את הפטם ביישובי גבול - כמו ביישובי עוטף עזה או בגבול לבנון. כל זאת, בזמן שהייצור המקומי מסוגל לספק את מלוא הביקושים בשוק הישראלי ואף מעבר לכך, תוך שמירה על תחרות ועל מחיר הוגן לצרכן.

בארגון מגדלי העופות מזהירים מפני הפרצה שיש בה חשש בריאותי, ומביעים דאגה מכך, שפתיחת הייבוא מברזיל עלולה להוביל לפגיעה קשה בענף הפטם הישראלי, בחקלאות המקומית וביכולת של מדינת ישראל לשמור על עצמאות וביטחון מזון.

יצוין, כי ישראל היא המדינה המובילה בעולם בצריכת בשר עוף, עם צריכה של כ-65 ק”ג לנפש בשנה, כאשר בשר העוף מהווה את מקור החלבון המרכזי עבור מרבית אזרחי המדינה, ובראשם רבבות משפחות ברוכות ילדים בלעה"ר הצורכות מוצר זה כבסיס יומיומי חיוני.

לטענת ארגון מגדלי העופות, אישור לייבוא בשר עוף ממדינות זרות תהפוך את ישראל לתלויה בהחלטות של גורמים מחוץ למדינה, באופן שעלול לסכן את רציפות אספקת המזון בעתות חירום, מלחמה, משברים מדיניים, חרמות או שינויים במדיניות הייצוא של אותן מדינות. הדבר עלול להוביל לחוסר יציבות משווע במחירים ולפגיעה ישירה וקשה בכיסן של משפחות ברוכות ילדים התלויות באספקה שוטפת וזולה.

עוד נטען כי מדובר במהלך בעל השלכות לאומיות, כלכליות ואסטרטגיות רחבות, אשר עלול להביא לקריסת משקים חקלאיים, לפגיעה אנושה במטה לחמם ובפרנסתם של אלפי משפחות בפריפריה, במשחטות ובנותני שירותי פיקוח וכשרות העובדים במשחטות ובלולים בערים וביישובים כמו קריית שמונה, שדרות, שלומי, עכו ובית שאן - ולפגיעה בהתיישבות ובייצור המקומי כולו.

בארגון מגדלי העופות מוסיפים כי תמוה במיוחד שמהלך כזה מקודם על ידי שר הכלכלה ושר החקלאות דווקא בתקופה שבה מדינות וגופים בעולם פועלים נגד ישראל, ובזמן שברזיל עצמה הצטרפה לדרום אפריקה בהליך נגד ישראל בבית הדין הבינלאומי בהאג.

מזכיר ארגון מגדלי העופות, מוטי אלקבץ, אמר: "רק בשבוע האחרון קיבל האיחוד האירופי החלטה לעצור את יבוא העוף מברזיל לכל מדינות אירופה. מדינת ישראל אינה יכולה להרשות לעצמה להפקיר את ביטחון המזון שלה ואת ייצור החלבון הלאומי לידי מדינות זרות. מגדלי הפטם בישראל מייצרים את מלוא הצריכה המקומית בכל ימות השנה ללא כל חוסרים ומחזיקים ענף חיוני בפריפריה וביישובי הגבול. במקום לחזק את החקלאות הישראלית בוחרים לקדם מהלך שעלול לפגוע אנושות בייצור המקומי וביכולת של ישראל להבטיח אספקת מזון סדירה לאזרחיה".