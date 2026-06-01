כללית מחוז צפון ערוכה, זמינה וממשיכה לפעול למען תושבי האזור

לאור ההתפתחויות הביטחוניות והנחיות פיקוד העורף בדבר שינוי מדרג ההתגוננות ביישובי קו העימות, כללית מחוז צפון ביצעה התאמות בפעילות המרפאות בהתאם להנחיות, תוך שמירה על רציפות השירותים הרפואיים ומתן מענה לצורכי המטופלים.

במקביל, לרשות המטופלים עומדים שירותי הרפואה הדיגיטליים של כללית, המאפשרים קבלת ייעוץ רפואי מקוון ברפואת משפחה וילדים, חידוש מרשמים, קבלת הפניות, משלוח תרופות עד הבית ושירותים נוספים באמצעות אתר ואפליקציית כללית, מוקד האחיות 2700* ומוקד התמיכה הנפשית 8703*, הפועלים 24 שעות ביממה ומעניקים מענה מקצועי, זמין ואיכותי.

רפי ברום, מנהל מחוז צפון בכללית: "האחריות שלנו היא להמשיך להיות שם עבור תושבי הצפון – זמינים, מקצועיים וקרובים לקהילה. צוותי המחוז פועלים להבטיח שכל מטופל יקבל את המענה הדרוש לו, בכל מקום ובכל מצב. נמשיך לפעול בנחישות, לשמור על רציפות הטיפול ולהעניק לתושבים את הביטחון שיש מי שדואג לבריאותם גם בתקופות המאתגרות ביותר."

הרב יוסי אוקנין, מנהל המגזר החרדי במחוז צפון בכללית: "היערכות המחוז כוללת התאמה מהירה של מערכי השירות לצד הרחבת השימוש בכלים הדיגיטליים, במטרה להבטיח רצף טיפולי מלא לתושבים. אנו נמצאים בקשר שוטף עם כלל הגורמים הרלוונטיים ופועלים כל העת כדי לאפשר שירות רפואי מיטבי, בטוח וזמין גם בשעת חירום."

הרב אברהם קונסקי, מנהל המחלקה החרדית בכללית: "גם בתקופות של חוסר ודאות ואתגרים ביטחוניים, המחויבות שלנו למטופלים נשארת מוחלטת. כללית ערוכה להעניק שירות רפואי איכותי, נגיש ורציף לכלל תושבי הצפון, תוך הפעלת מגוון פתרונות רפואיים מתקדמים ושמירה על זמינות מלאה של הצוותים והשירותים. נמשיך לעמוד לצד המטופלים ולספק להם את המענה הדרוש בכל עת."

כללית מחוז צפון תמשיך לעקוב אחר ההתפתחויות ולעדכן את הציבור בהתאם לצורך.