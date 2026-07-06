כללית משיקה לראשונה בישראל שירות רופאי עיניים און-ליין, המאפשר לקבל ייעוץ רפואי בשיחת וידאו עם רופא עיניים מומחה. השירות כולל אבחון, מרשמים והפניות בהתאם לצורך ומענה שניתן בתוך עד שעתיים מרגע פתיחת הפנייה. הוא מצטרף למעטפת השירותים הווירטואליים 'כללית NEXT' ומרחיב את הנגישות לאחד מתחומי הרפואה המבוקשים ביותר. מדי שנה מבוצעות בכללית למעלה ממיליון פניות לרופאי עיניים.

במהלך פיילוט שנערך במשך כשנה במחוז דרום של כללית בוצעו כ־12 אלף ייעוצים רפואיים מרחוק ברפואת עיניים. בעקבות הצלחת הפיילוט הוחלט להרחיב את השירות והצפי הוא להכפלת היקף הפעילות. הסיבות השכיחות ביותר לפנייה לשירות און-ליין היו דלקות עיניים, שעורה, אלרגיות, יובש בעיניים ושטפי דם תת־לחמיתיים. עוד עולה מנתוני הפיילוט כי כ־65% מהפונים היו בגילי העבודה (19–55), נתון המעיד על הביקוש לשירות רפואי מהיר ונגיש, ללא צורך בהגעה למרפאה.

לדברי ד"ר אייל ולטר, המנהל הרפואי של שירות רופאי עיניים און-ליין בכללית: ״רפואת עיניים היא תחום שבו לזמינות ולמהירות הטיפול חשיבות רבה. השירות החדש מאפשר לנו לתת מענה מהיר לבעיות עיניים שכיחות שניתן לאבחן מרחוק, ולהעניק טיפול ראשוני, מרשמים והפניות בהתאם לצורך. במקרים רבים הוא חוסך למטופלים הגעה למרפאה והמתנה למועד הביקור תוך שמירה על רפואה מקצועית ואיכותית."

רונן נודלמן, סמנכ"ל וראש חטיבת הקהילה בכללית, מוסיף "רפואת עיניים היא אחד מתחומי הרפואה המבוקשים ביותר. השירות החדש מרחיב משמעותית את הזמינות לרופאי עיניים ומאפשר למטופלי כללית לקבל מענה מקצועי ומהיר, מכל מקום, בשילוב בין חדשנות רפואית, איכות שירות ונוחות. זהו צעד נוסף בהרחבת שירותי הרפואה הדיגיטלית של כללית ובהנגשת שירות למטופלים."

רופאי עיניים און-ליין פועל בימים ראשון עד חמישי, בין השעות 15:00–21:00. הוא מיועד למצבים שכיחים כגון דלקות עיניים, שעורה, גרד ואודם, נגעים בעפעפיים ושטפי דם בעין. הוא אינו מיועד למצבי חירום. במקרים כגון חבלות בעין, חשד לחדירת גוף זר או חומר כימי, הפרעות ראייה פתאומיות ובהן הבזקי אור, אובדן שדה ראייה או כפל ראייה יש לפנות באופן מיידי למיון. השירות ניתן מגיל לידה ועד 120 בתשלום אגרה רבעונית: 31 ₪.

מנהל המחלקה החרדית בכללית, הרב אברהם קונסקי: "השקת שירות רופאי העיניים און־ליין היא בשורה משמעותית עבור מיליוני מטופלי כללית ומבטאת את המחויבות שלנו להוביל חדשנות רפואית לצד שירות איכותי ונגיש. אנו ממשיכים להשקיע בפתרונות דיגיטליים שמאפשרים לקבל טיפול מקצועי ומהיר, מבלי להתפשר על איכות הרפואה".