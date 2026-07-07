מנהל המרכז הרפואי שיבא, פרופ' יצחק קרייס: "שיתוף הפעולה עם 'למענכם' יחזק את מעטפת הליווי למטופלים במקרים רפואיים מורכבים, תוך שמירה מלאה על השיקולים הרפואיים והמקצועיים"

הנהלת ארגון "למענכם" קיימה השבוע ביקור מקצועי במרכז הרפואי שיבא, המדורג זה שמונה שנים ברציפות בין בתי החולים הטובים בעולם. במהלך הביקור הוצגו בפני חברי המשלחת המכון לנפרולוגיה ויתר לחץ דם, המערך האורתופדי, המערך לכירורגיה כללית, מרכז השיקום והמכון האונקולוגי. חברי המשלחת למדו מקרוב על הפיתוחים הרפואיים, המחקריים והטכנולוגיים המתקדמים ועל דרכי הטיפול המובילות המיושמות בבית החולים.

במסגרת הרחבת פעילות הארגון בבתי החולים בישראל, סוכם כי ארגון "למענכם" יציב במרכז הרפואי שיבא נציג קבוע מטעמו - אלחנן מקלב - שיעמוד לצד המטופלים ובני משפחותיהם במקרים רפואיים מורכבים. הנציג ירכז את הפניות המגיעות לארגון, יסייע באיסוף ובניהול התיקים הרפואיים, ילווה את המשפחות מול הגורמים השונים בבית החולים ויעניק הכוונה וסיוע אישי לאורך כל התהליך הרפואי.

המהלך מצטרף לפעילותו של מנהל מערך בתי החולים בארגון יוסי פילמר, המלווה את הפונים בבתי החולים בילינסון ושניידר, ולהרחבת מערך הנציגים של "למענכם" בבתי חולים נוספים המאוישים בימים אלה.

את המשלחת קיבלו מנהל המרכז הרפואי שיבא, פרופ' יצחק קרייס, מנהלת בית החולים הכללי, פרופ' יעל פרנקל ניר, מנהלת המכון לנפרולוגיה ויתר לחץ דם ד"ר פזית בקרמן, מנהל המערך האורתופדי ד"ר אלון פרידלנדר, מנהל המערך לכירורגיה כללית פרופ' עידו נחמני, מנהל האגף לרפואת הסרטן, פרופ' רענן ברגר, לצד בכירי המרכז הרפואי ומנהלי המערכים.

מטעם ארגון "למענכם" השתתפו בביקור יו"ר ומייסד הארגון הרב יוסי ערבליך, נשיא הארגון פרופ' יוסף פרס, סגן נשיא הארגון ד"ר גדי נוימן, פרויקטור הארגון פרופ' חזי לוי, מנהל המערך המקצועי ד"ר בני דוידזון ומנהלת קשרי החוץ עמית גבע כרמלי.

יו"ר ומייסד ארגון "למענכם", יוסי ערבליך:* "במקרים רפואיים מורכבים, בהיעדר גורם מתכלל, המטופל ובני משפחתו עלולים ללכת לאיבוד בין המחלקות, הבדיקות וקבלת ההחלטות. הנציגים של 'למענכם' בתוך בתי החולים מעניקים מעטפת אישית, מרכזים את התהליך עבור המשפחה ומוודאים שהמטופל מגיע בזמן לגורם המקצועי המתאים. הצבת נציג קבוע בשיבא היא צעד נוסף בהרחבת מערך הליווי האישי של הארגון בבתי החולים ברחבי הארץ".