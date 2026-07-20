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בין הזמנים בטעם של איטליה: הפינוק המשפחתי המושלם מפיצה מעדנות

הימים החמים של הקיץ נמצאים בשיאם, הילדים בבית בעיצומם של ימי החופש, ואנחנו בתוך תקופת "תשעת הימים" ובפתח ימי "בין הזמנים". עבור הורים רבים, מציאת פתרון מהיר, טעים וכשר למהדרין לארוחות הופכת לאתגר של ממש. בדיוק כאן נכנסת לתמונה סדרת הפיצות האהובה של מעדנות, המציעה פתרון קולינרי אידיאלי לכל המשפחה (אוכל ומתכונים)

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הפינוק המשפחתי המושלם מפיצה מעדנות (צילום: יח"צ)

סדרת הפיצות המשפחתיות של מעדנות מיוצרת בשיטה איטלקית מסורתית. הסוד טמון בבצק דק, קריספי ואיכותי, בשילוב 100% גבינת עמק אמיתית של תנובה, הנמתחת ומתפצחת בכל ביס. התוצאה היא חוויה קולינרית שמשמחת את כל בני הבית, וכל זאת בתוך דקות של הכנה בלבד בתנור הביתי.

הסדרה מציעה מגוון עשיר של טעמים בכשרויות מהודרות, המאפשרים לכל אחד מבני המשפחה ליהנות מהפיצה האהובה עליו: החל מהפיצה הקלאסית ועד למגוון פיצות בתוספות שונות כגון זיתים ותירס ואפילו פיצה ללא גלוטן המעניקה מענה לכל צורך מבלי לוותר על הטעם האיטלקי המשובח.

לכבוד תקופת הקיץ, פיצה מעדנות מזמינה את המשפחות להפוך את הארוחה לחוויה משפחתית מגבשת. במסגרת הקמפיין, המופץ בימים אלו מציע המותג פעילויות לילדים, הכוללות דפי צביעה, משחקי "מצא את ההבדלים" ושאלונים משפחתיים הומוריסטיים, שיהפכו כל ארוחה סביב השולחן לזיכרון מתוק ומשותף. הפעילויות נשלחות בתפוצת מיילים ועוד, וניתנים להדפסה בכל בית.

"היעד שלנו הוא להמשיך ולהפוך את פיצה מעדנות לחלק בלתי נפרד מהחוויה המשפחתית," מסבירים בחברה. "אנחנו שמחים להביא את האיכות של הפיצה האיטלקית היישר אל התנור הביתי שלכם, ולאפשר להורים להעניק לילדים ארוחה איכותית ומהירה, שתשאיר טעם של עוד".

את הפיצות של מעדנות מסדרת Mama Mia ניתן להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות בפריסה ארצית.

תנובהפיצהמעדנות
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