בתשעת הימים: הקוטג' של תנובה חוזר למדפים

אחרי חודשים ארוכים של חיפושים נואשים במקררים הריקים ברשתות השיווק, נראה שהדרמה הגדולה במחלבות עומדת להגיע לסיומה. הקוטג' והגבינה הלבנה של תנובה, שנעדרו מהמדפים או הופיעו במשורה בשל תקלה טכנית מורכבת במחלבת אלון תבור, עושים סוף סוף את דרכם חזרה לצרכנים.

בתנובה מעדכנים בשיחות סגורות כי האספקה לשוק הקמעונאי צפויה לגדול משמעותית כבר השבוע. התקלה, שהחלה עוד לפני חג השבועות במאי, יצרה גלי הדף בשוק החלב כולו ואילצה צרכנים רבים לעבור למותגים מתחרים או להסתפק במוצרים חלופיים.

התקלה הטכנית: מערכת לוגיסטיקה זרה קרסה

תנובה, המוגדרת כמונופול על ידי רשות התחרות, ניסתה להתמודד עם כשל במערכת של חברת לוגיסטיקה זרה. על פי פרסומים בתקשורת, בעוד שהחברה טענה כי טכנאים מחו"ל סירבו להגיע לישראל בשל המצב הביטחוני, קמעונאים הפנו אצבע מאשימה לעבר הטמעת מערכת SAP שקידם גדי קוניא, טענה שבתנובה מכחישים בתוקף.

השיבושים גרמו לנפילה בתקשורת בין מערכות הייצור למערכות האוטומטיות שאחראיות על שינוע המוצרים, מה שאילץ את תנובה לעבור לניהול ידני מתיש של ספירת מוצרים והפצתם. גורם המעורה בפרטים ציין כי בסופו של דבר, ניסיונות לפתרון מרחוק באמצעות שיחות וידאו עם צוותי תמיכה בחו"ל הם אלו שסייעו להחזיר את המערכות לפעילות.

גם המתחרות סבלו מהמחסור

המחסור הממושך הוליד השפעה שלילית גם על המתחרות. הצרכנים, שלא מצאו את המותג המוכר, עברו לרכוש מוצרים של טרה ושטראוס, מה שגרם גם להן להתמודד עם מחסור וביקושי שיא. תופעת ההצטיידות של הצרכנים, שחששו להישאר ללא מוצרי בסיס, רק החריפה את התמונה העגומה על המדפים.

במשפחות חרדיות רבות, שבהן השימוש במוצרי חלב גבוה במיוחד, המחסור היווה אתגר משמעותי. רבים נאלצו לשנות הרגלי קנייה ולהסתפק במוצרים חלופיים שלא תמיד עמדו בסטנדרטים הכשרות המהודרים שהם רגילים אליהם.

תמונה שעומדת להשתנות לטובה

כעת, לאחר חודשים של עבודה מאומצת לפתרון התקלה, נראה שהתמונה עומדת להשתנות לטובה. בתנובה מבטיחים כי האספקה תגדל באופן משמעותי כבר בימים הקרובים, והצרכנים יוכלו למצוא את המוצרים המוכרים על המדפים.

יצוין כי זו לא הפעם הראשונה שתנובה מתמודדת עם ביקורת ציבורית על מוצריה. בעבר, פרץ סערה בעקבות סרטון שהוכיח כי גביעי קוטג' מכילים פחות מהמשקל הנקוב, והחברה נאלצה להודות בתקלה. כמו כן, מערך הסייבר הלאומי הזהיר בעבר מפני הודעות התחזות לתנובה שהופצו בוואטסאפ.