סטודנט לתואר ראשון באוניברסיטת אלסקה נעצר לאחר שתלש עבודות אמנות מקירות גלריה בקמפוס ואף אכל אותן, במחאה על שימוש בבינה מלאכותית ביצירת האמנות. החשוד, גרהם גריינג’ר, נלקח למעצר והואשם בגרימת נזק בזדון.

גריינג’ר, הלומד במסלול קולנוע ואמנויות הבמה באוניברסיטה, טען כי הוא לא היה יכול להשלים עם הצגת יצירות שנוצרו באמצעות בינה מלאכותית, וכי הוא פעל מתוך מחאה נגד התופעה. על פי המשטרה, הוא תלש לפחות 57 מתוך כ־160 הדפסים בסגנון פולארויד שהוצגו על הקירות, וגרם לנזק המוערך בכ־220 דולר.

העבודות שנפגעו נוצרו על ידי ניק דווייר, סטודנט לתואר שני באומנות, שסיפר כי יצירתו עוסקת ב"זהות, בבניית נרטיבים של דמויות ובהשפעה הפסיכולוגית של אינטראקציה ממושכת עם בינה מלאכותית". לדבריו, הוא החל לשלב טכנולוגיות AI בעבודתו כבר ב־2017 או 2018, לאחר שנים שבהן יצר אמנות ללא שימוש בטכנולוגיה זו.

לפי גורמים באוניברסיטה, כפי שצוטטו בדיווח בניו יורק פוסט, התערוכה כללה דימויים שנוצרו באמצעות בינה מלאכותית והוצגה לצד עבודות של מועמדים נוספים לתואר שני כחלק מתערוכה מתחלפת בגלריה.

האירוע התרחש על רקע הדיון הציבורי הגובר סביב הצפת האינטרנט בתכנים באיכות נמוכה המיוצרים באמצעות בינה מלאכותית. אף שהבינה המלאכותית מאפשרת כמעט לכל אחד ליצור טקסטים, גרפיקה, וידאו וקוד, התוצרים אינם תמיד עומדים בסטנדרטים מקצועיים ולעיתים מזוהים כחסרי אותנטיות אנושית. דיווח של NBC News אף ציין כי לאחרונה גוגל שכרה עובדים אנושיים במטרה “לשפר” תכנים שנוצרו בידי בינה מלאכותית ולהפוך אותם לפחות גסים ומכניים.