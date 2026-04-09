כיכר השבת
דרמה בשחקים

תינוק בלי אזרחות בכלל? לידה במהלך טיסה הביאה לתעלומה משפטית 

נוסעת בטיסה מג׳מייקה לארה"ב ילדה תינוק במהלך הנחיתה, מה שהותיר סימן שאלה לגבי אזרחותו של היילוד | "זה תלוי בדבר אחד: איפה בדיוק היה המטוס בשמיים ברגע הלידה?”, אמר עורך דין ידוע (מעניין)

אילוסטרציה (צילום: שאטרסטוק)

נוסעת בטיסה של חברת התעופה הקריבית קריביין איירליין מג׳מייקה לארה"ב ילדה תינוק במהלך הנחיתה, מה שהותיר סימן שאלה לגבי אזרחותו של היילוד.

בהודעת החברה נמסר כי האירוע התרחש בטיסה BW005 ב־4 באפריל, בדרכה מקינגסטון, ג׳מייקה, לניו יורק, זמן קצר לפני הצהריים. האם והיילוד טופלו על ידי צוות רפואי עם הנחיתה בנמל התעופה הבינלאומי ג׳ון פ. קנדי.

בחברת התעופה ציינו: “החברה משבחת את המקצועיות והתגובה המאוזנת של הצוות, אשר ניהל את המצב בהתאם להליכים שנקבעו, תוך הבטחת בטיחות ונוחות כל הנוסעים על הסיפון. קריביין איירליין גם מאשרת כי לא הוכרז מצב חירום במהלך הטיסה”.

לידה בשטח ניטרלי

מדובר באירוע נדיר במיוחד. לפי מחקר של הספרייה הלאומית לרפואה בארה"ב שפורסם במרץ 2020, בין השנים 1929 ל־2018 נולדו 74 תינוקות ב־73 טיסות מסחריות, ומתוכם 71 שרדו את הלידה.

האירוע העלה שאלות משפטיות בנוגע לאזרחות התינוק. בסרטון שפורסם ביוטיוב, עורך הדין ברד ברנשטיין אמר כי הדבר תלוי בנסיבות: “עכשיו השאלה הגדולה היא… האם התינוק הזה אזרח אמריקאי? התשובה היא - תלוי בדבר אחד: איפה בדיוק היה המטוס בשמיים ברגע הלידה?”.

לדבריו, אם התינוק נולד במרחב האווירי של ארצות הברית, הוא נחשב אוטומטית לאזרח אמריקאי בהתאם לתיקון ה־14 ולתקנות מחלקת המדינה. אולם אם הלידה התרחשה “אפילו כמה דקות קודם לכן מחוץ למרחב האווירי של ארצות הברית”, התינוק לא ייחשב לאזרח אמריקאי.

החוק הן בג'מייקה והן בארה"ב מחייב לידה בשטח המדינה, מה שעשוי להביא למצב מוזר שבו התינוק לא נחשב אזרח של אף מדינה.

