מעיל עם 16 כיסים ( צילום: יצרן )

מחירי הכבודה המאמירים הפכו למטרד משמעותי עבור מטיילים ברחבי העולם, כאשר חברות התעופה גובות עשרות דולרים על כל מזוודה שנשלחת לבטן המטוס או חורגת מהמשקל המותר.

בתגובה למגמה זו, חברת Voyage Coat השיקה מעיל נסיעות ייעודי המצויד ב-16 כיסים נסתרים המסוגלים להכיל עד כ-6.3 קילוגרמים של לבוש וציוד אישי. הייחודיות של הפיתוח טמונה בפתרון ההנדסי של הכיסים: בניגוד למעילים רגילים שמתנפחים כלפי חוץ ויוצרים מראה מסורבל, הכיסים תוכננו עם מערכת קיפול מיוחדת הדוחפת את הנפח פנימה לכיוון גוף הלובש. תכנון זה מאפשר למעיל לשמור על מראה שטוח ורגיל יחסית גם כשהוא עמוס בבגדים, ובכך הוא נחשב מבחינה חוקית כפריט לבוש ולא כתיק יד נוסף.

מעבר לקיבולת האחסון המרשימה, המעיל מציע פונקציונליות כפולה ודינמית. לאחר העלייה למטוס, המעיל כולו ניתן לקיפול לתוך עצמו והופך לתיק "דאפל" עם ידיות נשיאה מובנות, מה שמאפשר להניחו בתא המטען מעל הראש או מתחת למושב כתיק רגיל.

כדי להבטיח עמידות בעומס המשקל ובשימוש אינטנסיבי, היצרנית השתמשה בחומרי פרימיום הכוללים בד ניילון חיצוני עמיד למים, בטנת פוליאסטר בצפיפות גבוהה ורוכסני YKK איכותיים.