הצית שריפה בהר הצופים וכעת נתבע לשלם כ-200 אלף שקל

השריפה בהר הצופים ( צילום: כבאות והצלה לישראל )

כבאות והצלה לישראל, באמצעות פרקליטות מחוז ירושלים (אזרחי), הגישה תביעה אזרחית בסך כולל של 191,496 ש”ח, מתוכם 55,538 ש”ח בגין נזקי והוצאות כבאות.

הנתבע, הודה והורשע בעבירת מעשה טרור של הצתה בצוותא, בגין הצתת שריפת חורש בהר הצופים ביוני 2024. מדובר במהלך משפטי משמעותי להשבת כספי ציבור ממי שעל פי הכרעת הדין אחראי לאירוע ההצתה. על פי ממצאי החקירה, ההצתה הובילה לשריפת חורש בשטח פתוח, סיכנה חיי אדם, חייבה הפעלת כוחות כיבוי רבים והקצאת משאבים מבצעיים משמעותיים במשך שעות.

מפקד מחוז ירושלים טפסר שמוליק פרידמן, אומר כי "הצתה היא לא מעשה קונדס, היא עבירה מסכנת חיים. מי שבוחר להצית אש, מסכן אזרחים, כוחות חירום ומשאבי ציבור. שיתוף הפעולה עם פרקליטות המדינה מעביר מסר חד וברור: נפעל למצות את הדין עם מציתים, גם פלילית וגם כלכלית".

לצד ההליך הפלילי שהתנהל נגד הנתבע, המדינה פועלת גם במישור האזרחי להשבת עלויות ההפעלה והנזקים, כחלק ממדיניות ברורה של מיצוי הדין והגברת ההרתעה מול עבירות הצתה.