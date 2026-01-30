כיכר השבת
משרד הבריאות מרחיב את הריקול למוצרי התינוקות: נמצאה חריגה ברעלן מסוכן

טבע ישראל הודיעה על החזרה יזומה של אצווה נוספת של נוטרילון AR 400 ו-900 גרם, בעקבות בדיקות מעבדה שביצעה היצרנית באירופה | הציבור מתבקש שלא לצרוך את המוצרים (חדשות)

(צילום: משרד הבריאות)

משרד הבריאות הודיע על הרחבת החזרה יזומה (Recall) של מוצרי נוטרילון AR, המיועדים לתינוקות הסובלים מפליטות מרובות (ריפלוקס), זאת בהמשך להודעה שפורסמה בישראל ביום 24 בינואר 2026.

ההודעה נמסרה בעקבות בדיקות מעבדה נוספות שבוצעו על ידי יצרנית הפורמולה באירופה, לבקשת משרד הבריאות, לאחר אירוע Recall עולמי של מספר יצרניות מזון לתינוקות. הבדיקות נערכו בשל חשד להימצאות הרעלן צרוליד (Cereulide) – רעלן המיוצר על ידי החיידק Bacillus cereus – בחומצת שומן המשמשת רכיב בפורמולות לתינוקות.

על פי הודעת משרד הבריאות, בבדיקות שנערכו נמצאה באצווה ספציפית של מוצרי נוטרילון AR רמת צרוליד החורגת מערכי הסף שנקבעו לאחרונה על ידי הרשות המוסמכת באירלנד, אשר שימשו גם בסיס להערכת הסיכונים בישראל. בעקבות הממצאים הוחלט, בתיאום עם משרד הבריאות, על הרחבת החזרת המוצרים.

פרטי המוצרים הנכללים בהחזרה החדשה:

נוטרילון AR 400 גרם

נוטרילון AR 900 גרם

מספר אצווה: 2026.12.01

תאריך ייצור: 01.06.2025

תאריך תפוגה: 01.12.2026

בנוסף, נכללת בהחזרה גם האצווה שעליה פורסמה הודעה ביום 24.1.2026:

מספר אצווה: 2027.01.07

תאריך ייצור: 08.07.2025

תאריך תפוגה: 07.01.2027

שם היבואן: טבע ישראל בע"מ

שם היצרן: נוטרישיה

משרד הבריאות וטבע ישראל מדגישים כי הציבור מתבקש שלא לצרוך את המוצרים הכלולים באצוות אלו.

על פי ההודעה, במקרים חריגים עלול רעלן הצרוליד לגרום לתסמינים כגון הקאות, בחילות, כאבי בטן, התכווצויות, שלשולים וחולשה – בעיקר בקרב תינוקות. במקרה של חשש לפגיעה בריאותית, יש לפנות לייעוץ רפואי.

לשאלות נוספות ניתן לפנות למוקד שירות הצרכנים של נוטרילון בטלפון 1-800-300-123.

