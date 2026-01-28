כיכר השבת
סיכול הברחה במעבר

300,000 ש"ח בזהב: הברחה מסתורית סוכלה בדרך לטרור ביו"ש

בודקי משרד הביטחון סיכלו הברחת זהב בשווי 300 אלף שקלים במעבר כרם שלום. שני חשודים מטייבה נתפסו עם אונקיות ולירות זהב מוחבאות ברכבם. המקרה נחקר בחשד לקשר לרשתות הלבנת הון ומימון טרור ביו"ש. (בארץ)

פשיטה משטרתית (צילום: דוברות המשטרה)

בודקים ביטחוניים של רשות המעברים במשרד הביטחון הצליחו לסכל ניסיון הברחת זהב בשווי כולל של כ-300 אלף שקלים ממרחב יהודה ושומרון. שני ערבים ישראלים, תושבי טייבה במרכז הארץ, נתפסו כשברשותם מטען זהב משמעותי שלא הוצהר עליו כדין.

על פי הנמסר מרשות המעברים, הבודקים הביטחוניים במעבר כרם שלום זיהו את החשודים במהלך בדיקה שגרתית. בחיפוש שנערך ברכבם, נחשפו 12 אונקיות זהב בשווי מוערך של כ-200,000 שקלים, לצד 30 לירות זהב נוספות בשווי של כ-100,000 שקלים.

הנהג והנלווה שהיו ברכב עוכבו במקום על ידי הבודקים הביטחוניים. בהמשך, הועברו שני החשודים לטיפול רשות המכס, שזימנה אותם לחקירה מעמיקה בעניין ניסיון ההברחה.

המקרה מצטרף לשורה של תפיסות משמעותיות שבוצעו לאחרונה במעברים. לפני כחודשיים נחשפה רשת ענקית להלבנת כספים שפעלה להעברת כספים לגורמי טרור, במסגרתה נתפסו כ-8 מיליון שקלים. בנוסף, במהלך השבועות האחרונים תפסו כוחות הביטחון יותר משבעה מיליון שקלים של כספי טרור ברחבי יהודה ושומרון.

נשק שנתפס בעבר בטייבה (צילום: דוברות המשטרה)

יצוין כי רשות המעברים במשרד הביטחון מפעילה במעבר כרם שלום מעבדה כימית מתקדמת, שהוקמה בשיתוף השב"כ ומחלקת מעברים במשטרת ישראל. המעבדה מצוידת במכשור מתקדם לבדיקת מגוון רחב של חומרים - גזים, נוזלים, אבקות ומתכות - לפני כניסתם לרצועת עזה, במטרה לסכל הברחת חומרים מסוכנים לידי גורמי טרור.

ניסיון ההברחה הנוכחי מדגים את חשיבות הבדיקות הביטחוניות המוגברות במעברים, במיוחד לאור המציאות הביטחונית המורכבת. רשויות האכיפה ממשיכות בפעילות אינטנסיבית לאיתור ומניעת ניסיונות הברחה, הן של כספים והן של חומרים מסוכנים, שעלולים לשמש את ארגוני הטרור.

