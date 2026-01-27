דרמה מתפתחת בשעה זו (יום ראשון) בחדרה: ילד כבן 10 נלכד במחסן נעול לאחר שנפל אליו בעקבות קריסת גג. כוחות כיבוי והצלה פועלים במירוץ נגד הזמן לחלץ את הילד, כשגורמי החירום מציינים כי קיים "חשש למצבו הרפואי של הילד".

על פי הדיווחים הראשוניים, הילד שהה באזור כאשר הגג קרס תחתיו והוא נפל אל תוך מחסן נעול. המחסן, שאליו אין גישה ישירה, מקשה על מאמצי החילוץ ומחייב את כוחות ההצלה לפעול בזהירות רבה.

אירועי חילוץ דומים התרחשו בעבר בערים שונות ברחבי הארץ. לפני מספר שנים, צעיר כבן 30 נהרג בבני ברק לאחר שקורת בטון כבדה נפלה על ראשו באתר בניה. כוחות איחוד הצלה ביצעו פעולות החייאה, אך נאלצו לקבוע את מותו במקום עקב אופי הפציעות הקשות.

במקרה נוסף שהתרחש בשבוע האחרון, תינוק כבן שבועיים אותר נטוש בסמוך לבניין הביטוח הלאומי בחדרה. התינוק פונה לבית החולים הלל יפה כשהוא בהכרה, והמשטרה פתחה בחקירה לאיתור הוריו.