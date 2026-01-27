כיכר השבת
מאבק לחלץ את הילד

דרמה בחדרה: ילד בן 10 נלכד במחסן נעול לאחר קריסת גג - "חשש למצבו"

ילד כבן 10 נפל למחסן נעול בחדרה בעקבות קריסת גג • כוחות כיבוי והצלה פועלים במירוץ נגד הזמן לחלצו | "חשש למצבו הרפואי" (בארץ)

זירת הנפילה והקריסה (צילום: כבאות והצלה מחוז חוף)
זירת הקריסה (צילום: כבאות והצלה מחוז חוף)

דרמה מתפתחת בשעה זו (יום ראשון) בחדרה: ילד כבן 10 נלכד במחסן נעול לאחר שנפל אליו בעקבות קריסת גג. כוחות כיבוי והצלה פועלים במירוץ נגד הזמן לחלץ את הילד, כשגורמי החירום מציינים כי קיים "חשש למצבו הרפואי של הילד".

על פי הדיווחים הראשוניים, הילד שהה באזור כאשר הגג קרס תחתיו והוא נפל אל תוך מחסן נעול. המחסן, שאליו אין גישה ישירה, מקשה על מאמצי החילוץ ומחייב את כוחות ההצלה לפעול בזהירות רבה.

אירועי חילוץ דומים התרחשו בעבר בערים שונות ברחבי הארץ. לפני מספר שנים, צעיר כבן 30 נהרג בבני ברק לאחר שקורת בטון כבדה נפלה על ראשו באתר בניה. כוחות איחוד הצלה ביצעו פעולות החייאה, אך נאלצו לקבוע את מותו במקום עקב אופי הפציעות הקשות.

במקרה נוסף שהתרחש בשבוע האחרון, תינוק כבן שבועיים אותר נטוש בסמוך לבניין הביטוח הלאומי בחדרה. התינוק פונה לבית החולים הלל יפה כשהוא בהכרה, והמשטרה פתחה בחקירה לאיתור הוריו.

(צילום: דוברות ארגון הצלה)

כוחות החילוץ המיוחדים פועלים בזירה בציוד מתקדם, כשהם מנסים לפרוץ את המחסן הנעול ולהגיע אל הילד הלכוד. הזמן הוא גורם קריטי במקרים כאלה, והכוחות פועלים בזהירות רבה כדי למנוע קריסה נוספת של חלקי המבנה.

אירועי חילוץ מורכבים מחייבים תיאום בין גורמי החירום השונים. בשבועות האחרונים, כוחות ההצלה התמודדו עם מספר מקרים דומים, כולל חילוץ נערים שנסחפו בשיטפונות בנחלים ברחבי הארץ, כפי שדווח במספר מקרים בעיר התורה מודיעין עילית ובאזור נחל שורק.

עוד יעודכן.

