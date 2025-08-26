מקרה מפתיע במרכז: חוקרי תחנת ראשון לציון הצליחו לחשוף ולעצור, לאחר חקירה סמויה שכללה הפעלת אמצעים טכנולוגיים שונים, 5 תושבי ראשל"צ ונתניה בחשד שפרצו יחדיו לדירה בראשון לציון לפני כחודש.

על פי הודעת המשטרה המקרה התרחש "בזמן שבעלי הבית היו בחופשה באילת, כאשר הגנבים גנבו בין השאר שתי אונקיות זהב טהור, צמידי זהב, 10 שעוני יוקרה והמון כסף מזומן".

לאחר שנתפסו, הוחלט להאריך את מעצרם של החשודים בהתאם לצורכי החקירה והיום (שלישי) הגישה נגדם יחידת התביעות של מחוז מרכז, כתב אישום בגין התפרצות וגניבה, לצד בקשת מעצרם עד תום ההליכים ובחינת חילוט רכבו של אחד הנאשמים אשר נעמד בשווי של כ 200,000 ₪.

בסיום ההודעה נכתב כי "מדובר בחקירה מואצת שניהלו במשטרה וביחידת התביעות של מחוז מרכז, למען שמירה על חייהם ורכושם של תושבי העיר עד לגיבוש התשתית לשם העמדת פורעי החוק לדין".