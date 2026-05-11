זירת האירוע בלוד ( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

נער כבן 16 נפצע הצהריים (שני) באורח קשה מפציעות חודרות בשדרות חטיבת יפתח בלוד. הדיווח על האירוע התקבל במוקד 101 של מד"א במרחב איילון בשעה 12:03, וכוחות חירום הוזעקו למקום במהירות. צוותי מד"א שהגיעו לזירה מצאו את הנער שוכב על המדרכה כשהוא בהכרה מעורפלת וסובל מפציעות חודרות בגופו. החובשים והפראמדיקים העניקו לו טיפול רפואי ראשוני במקום ופינו אותו בניידת טיפול נמרץ לבית החולים שמיר-אסף הרופא כשמצבו מוגדר קשה.

זירת האירוע בלוד ( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

זירת האירוע בלוד ( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

פראמדיקים במד"א אופיר שיש ורעות שוחט וחובש רפואת חירום במד"א ניסים שרביט, תיארו את הטיפול בזירה: "הגענו למקום במהירות וראינו את הנער שוכב על המדרכה כשהוא בהכרה מעורפלת וסובל מפציעות חודרות בגופו. הענקנו לו טיפול רפואי ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבו קשה".

נסיבות האירוע הנוכחי נבדקות על ידי כוחות המשטרה, והחקירה נמשכת.