לשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו הגב' שרה נתניהו מפרסמים הודעה חריגה בחריפותה, שבה מכחישים בתוקף דיווחים שפורסמו בתקשורת בשבוע שעבר על פיטוריו של יוסי בסעד, יועץ במשרד ראש הממשלה. על פי ההודעה, מדובר ב"מפעל שקרים חסר תקדים" נגד ראש הממשלה ורעייתו.

"השקר התורן: בשבוע שעבר מספר ערוצי תקשורת פרסמו כי יועץ במשרד ראש הממשלה, יוסי בסעד, פוטר מתפקידו על ידי הגב' נתניהו", נכתב בהודעה. "האמת: יוסי בסעד הוא יועץ קרוב ומוערך, שעובד לצד ראש הממשלה ורעייתו במסירות, נאמנות ומקצועיות במשך שנים רבות".

על פי ההודעה הרשמית, בסעד ביקש לסיים את תפקידו לפני מספר שבועות מסיבות אישיות, וללא כל קשר לאירוע כזה או אחר. "יוסי עשה את עבודתו בצניעות, בשקט ובתחושת שליחות", נמסר. "ראש הממשלה ורעייתו מוקירים אותו מאוד, מודים לו על תרומתו הרבה, וימשיכו לשמור איתו על קשר חם וקרוב".

בהודעה צוין כי בסעד הודיע שיגיש תביעת דיבה נגד מפיצי הדיווחים. "יוסי בסעד הודיע כי יגיש תביעת דיבה נגד מפיצי השקרים - וטוב שכך", נכתב. "תם העידן שבו אפשר להפיץ שקרים, להכפיש אנשים טובים ולברוח מאחריות. מול תעשיית הפייק והשקרים נמשיך להציב את האמת".

רקע: הדיווחים על התקרית במכביה

כאמור, הדיווחים על עזיבתו של היועץ יוסי בסעד הופיעו בתקשורת בשבוע שעבר, בין היתר ב-ynet. על פי הדיווחים, נטען כי במהלך טקס הפתיחה של המכביה ה-22 באצטדיון טדי התרחשה תקרית שבה הגב' שרה נתניהו האשימה את בסעד ואחרים בכך שדרכו עליה במתחם ה-VIP.

עדי ראייה שהיו במקום התרשמו, על פי הדיווחים, כי בעקבות האירוע בני הזוג נתניהו החליטו לפטר את בסעד. אף דווח כי היועץ נצפה פורץ בבכי. אולם לשכת ראש הממשלה מכחישה את הגרסה הזו מכל וכל, וטוענת כי מדובר בהמצאות מוחלטת.

יצוין כי זו לא הפעם הראשונה שלשכת ראש הממשלה מתמודדת עם דיווחים על מתיחות בין הגב' נתניהו לבין עובדים במעון או במשרד ראש הממשלה. בעבר התפרסמו כתבות על תביעות של עובדים לשעבר, שטענו להתנהגות בלתי הולמת, טענות שנדחו על ידי המשפחה.

במקביל, משפחת נתניהו מתמודדת בתקופה האחרונה עם דיווחים על שינויים בחיי בני המשפחה, כולל שינוי שם של יאיר נתניהו ל'יונתן הון' במסמכים רשמיים, צעד שעורר תהיות רבות.