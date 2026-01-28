ריקול בצל החשש: הדרמה מאחורי טונות הבשר שלא נוקר כהלכה

חנויות לממכר בשר | המחשה בלבד ( צילום: נתי שוחט - פלאש 90 )

בעקבות הפרסומים הרבים שעסקו בבשר מיובא שלא נוקר כדין, פרסם הגאון הרב יוסף בן דוד, יו"ר ועדת הניקור וחבר מועצת הרבנות הראשית, הודעת הבהרה מפורטת לציבור הרחב. ההבהרה מגיעה לאחר שהמחלקה להונאה בכשרות חשפה כשל בתהליך הניקור של בשר בקר קפוא המיובא מפרגוואי, כאשר בקרטונים רבים של המותג "סופר ביף" לא הוסרו שומנים אסורים כנדרש.

הרב בן דוד הבהיר כי במהלך ביקורת שערכה הרבנות הראשית, נמצאו ממצאים בקרבה גבולית מאוד לאזור הסרעפת - תחום בעל רגישות הלכתית גבוהה במיוחד בכל הנוגע לניקור. "לאחר בחינה יסודית של הממצאים", כתב הרב בן דוד בהודעתו, "הוריתי כיו"ר ועדת הניקור, כי ניתן לתקן את החלקים באמצעות ניקור מחדש על פי ההלכה".

עדכון כשרות ( צילום: הרבנות הראשית )

בהתאם להנחיה שניתנה, מנקר מוסמך מטעם הרבנות הראשית ניקר מחדש את כלל החלקים שאותרו בארץ, תוך שמירה על הנהלים המחמירים שקבעה הרבנות. הרב בן דוד הדגיש כי עם קבלת ההחלטה בוצעה עצירת שיווק מיידית (ריקול), והבשר נאסף מנקודות המכירה ברחבי הארץ. סטרוק הודיעה במליאה: אני לא מסירה בינתיים את הסיכה מדש הבגד יוני גבאי | 18:07 חטופים שחזרו הגיעו במיוחד: 21 רגעים מההלוויה המרגשת לרן גואילי דניאל הרץ | 18:24 "הביקורת נמשכת בכל רחבי הארץ", מסר הרב בן דוד, והוסיף כי "כל ממצא מסוג זה מחזק את הצורך בפיקוח הדוק ומתמשך על ייבוא הבשר, וכך אכן נעשה בפועל". יצוין כי התקלה התגלתה בבשר שנשחט לאורך תקופה ארוכה, מחורף 2024 ועד חורף 2026, והמשמעות היא שאלפי נתחי בשר כבר הגיעו למקררים הביתיים ולקצביות.

שחיטה ( צילום: Tomer Neuberg/FLASh90 )

החלטה חדשה: משגיח ייעודי לשלב הפירוק

בהמשך ההודעה מסר הרב בן דוד כי ועדת הניקור קיבלה החלטה חדשה ומשמעותית, המחייבת משגיח ייעודי לשלב פירוק הבשר. צעד זה נועד למנוע מקרים דומים בעתיד ולחזק את מערך הפיקוח על תהליכי הניקור. ההחלטה מצטרפת לשורה של נהלים מחמירים שהרבנות הראשית מיישמת בשנים האחרונות בתחום הכשרות.

הרב בן דוד סיכם את דבריו בהדגשה חשובה: "מערכת שמאתרת פגמים ומתקנת אותם היא מערכת בריאה. מערכת שאינה מוצאת פגמים, או שמוצאת ואינה מתקנת - איננה מערכת בריאה כלל". לדבריו, הרבנות הראשית תמשיך לפעול "באחריות, בשקיפות ובנחישות", לשמירה על רמת כשרות גבוהה ולחיזוק אמון הציבור במערכת הכשרות.

גורמים ברבנות מציינים כי חברת "עוף ירושלים", המשווקת את המוצרים, משתפת פעולה באופן מלא למניעת המכשול. הציבור נקרא לבדוק את הברקודים שעל האריזות, ובמקרה של ספק - לפנות למנקר מוסמך לתיקון. האירוע מדגיש את חשיבות הפיקוח המתמשך על ייבוא בשר ואת הצורך בערנות מתמדת בתחום הכשרות, במיוחד כאשר מדובר בהלכות מורכבות כמו ניקור.