כיכר השבת
"זיני נרתם לעניין" 

בן גביר חגג: השב"כ נכנס למאבק בפשיעה הערבית עם תקציב עצום 

הממשלה תאשר תקציב של 567 מיליון ₪ לשב"כ ולמשטרה למאבק בפשיעה הערבית | הכספים יגיעו מהסטת תקציב החלטה 550 של הממשלה הקודמת (בארץ)

ראש השב"כ דוד זיני (צילום: דוד פזואלו\פלאש90)

לאחר מאבק ממושך שהובילו השר לביטחון לאומי והשרה לשוויון חברתי מאי גולן להכנסת השב"כ למאבק בפשיעה הערבית, הודיע הערב (שני) מזכיר הממשלה יוסי פוקס כי השב"כ יקבל תקציב ייעודי של חצי מיליארד ש"ח לטובת העניין.

התקציב יובא ממספר משרדי ממשלה, באמצעות הסטת תקציב מהחלטה 550 - ההחלטה שהובאה בממשלה הקודמת בה הועברו כספים למנסור עבאס.

סך התקציב לשב"כ והמשטרה יעמוד על 567 מיליון ש"ח. הממשלה צפויה לאשר את ההחלטה בישיבת הממשלה ביום ראשון הקרוב.

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר מסר כי מדובר ב"בשורה אדירה לאזרחי ישראל". לדבריו, "אחרי שראש השב"כ הקודם הכושל רונן בר עמד על הרגליים האחוריות כדי למנוע את כניסת השב"כ לטיפול בפשיעה הערבית, ראש השב"כ החדש המצוין דוד זיני נרתם לעניין".

גולן הודיעה כי ״במקום להזרים עוד כספים ללא בקרה, אנחנו מפנים את המשאבים למלחמה אמיתית בארגוני הפשיעה ובהשבת הביטחון לאזרחי ישראל, יחד עם השב״כ בראשות דוד זיני ומשטרת ישראל - כדי להוביל מאבק חסר פשרות נגד ארגוני הפשיעה והטרור הרצחניים במגזר הערבי״.

איתמר בן גבירשב"כפשיעהמאי גולןדוד זיני

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