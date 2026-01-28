שוב פעם ניסיון פיגוע ליד מחסום המנהרות בכניסה לירושלים: לפני זמן קצר (רביעי) נוטרל מחבל שניסה לבצע פיגוע דקירה. לאחר שהמחבל נוטרל החלו להיווצר במקום פקקי תנועה גדולים.

דובר צה''ל מסר: "התקבל דיווח על פיגוע דקירה במרחב מחסום המנהרות שבחטיבת עציון, אין נפגעים. הפרטים בבדיקה".

מדוברות המשטרה נמסר: "לפני זמן קצר, לוחמי מג״ב עוטף ירושלים זיהו חשוד שהגיע רגלית מכיוון איו״ש לעבר מחסום המנהרות. במהלך בידוק שבוצע במקום, החשוד הציג תעודת זהות ובשלב מסוים שלף סכין. מאבטחי המחסום ביצעו ירי לעברו והחשוד נוטרל. אין נפגעים לכוחותינו".

ממוקד עדכוני יו''ש נמסר: "לפני זמן קצר דווח על ככול הנראה ניסיון פיגוע דקירה במחסום המנהרות".

עוד נמסר מהמוקד: "הכוחות שהיו במקום ניטרלו את המחבל". בדוברות הוסיפו, כי בחסדי שמיים, "אין נפגעים לכוחותינו".

מדוברות זק"א נמסר: "כביש 60, מחסום המנהרות, פיגוע דקירה, המחבל נוטרל".

כזכור לפני יותר משנה, התרחש פיגוע טרור בצומת אלחאדר שבאזור גוש עציון, לא הרחק מביתר עילית: מחבל חמוש פתח בירי לעבר אוטובוס, ליד מחסום המנהרות - והצליח לפגוע למרבה הצער בנוסעים.

ילד כבן 12 נפצע אנוש ופונה לבית החולים הדסה עין כרם על ידי חובשים ופרמדיקים של מד"א ואיחוד הצלה שהגיעו לזירה. בנוסף נפצעו שלושה נוספים במצב קל.

לפני כחודשיים דווח על קולות ירי שנשמעו ליד כביש המנהרות בסמוך לירושלים - וגרמו לבהלה במקום. פלסטיני שוהה בלתי חוקי נפצע קשה כתוצאה מהירי ופונה לבית חולים.

התקרית התרחשה בשעת ערב. זה קרה בזמן מעצר של מספר שוהים בלתי חוקיים על ידי לוחמי מג"ב עוטף ירושלים. כך מסרה המשטרה. הלוחמים פעלו במקום לסיכול ומניעת חדירת שוהים בלתי חוקיים.

אלא שבמהלך המעצר, נכח במקום חייל צה"ל, שנסע באוטובוס ציבורי ולא היה בתפקיד. החייל חשב שמדובר בפיגוע בעל אופי ביטחוני.

המשטרה מסרה: "במהלך הפעילות, חייל צה״ל שאינו בתפקיד שנסע באוטובוס ציבורי סמוך לזירה הבחין במתרחש וסבר, ככל הנראה, כי מדובר באירוע בעל אופי בטחוני. החייל יצא מהאוטובוס וירה לעבר השוהים הבלתי חוקיים".