כיכר השבת
פיצוי ענק

ארבעה ערבים תקפו יהודים בגז פלפל - זה העונש שנגזר עליהם בבית המשפט

ארבעה ערבים תקפו צעירים יהודים ברמלה, הכו אותם ורססו עליהם גז פלפל | בית משפט השלום ברמלה פסק כי על התוקפים לשלם 390,000 ₪ לנפגעים (בארץ)

אילוסטרציה (צילום: shutterstock)

לפני 5 שנים תקפו ארבעה ערבים צעירים יהודים ברמלה, קיללו, הכו אותם ורססו עליהם גז פלפל. התוקפים נעצרו בזמנו, והוטלו עליהם חודשי עבודות שירות ותשלום פיצויים. מאוחר יותר הגישו היהודים נגד התוקפים תביעה אזרחית באמצעות ארגון חוננו.

בכתב התביעה מתאר עו"ד חיים בלייכר מחוננו את התקיפה. לדבריו, התובעים הגיעו לסופרמרקט ברמלה, ובכניסה לחנות פגשו בשני ערבים. לאחר דין ודברים החלו הערבים לתקוף את היהודים, ואחד אף קילל "יהודי כלב".

היהודים הזעיקו לעזרה את חבריהם, אולם כשאלו הגיעו לחנות ריססו לעברם התוקפים גז פלפל. קבוצת הצעירים היהודים נכנסה לחנות כדי להתאושש מהתקיפה, אולם לאחר זמן קצר חזרו שני התוקפים יחד עם שני ערבים נוספים.

ארבעת הערבים החלו לתקוף את הצעירים היהודים, לדחוף אותם, להכות בהם והמשיכו לרסס לעברם גז פלפל. רק כשהגיעו שוטרים למקום וקראו לתוקפים לעצור, הפסיקו אלו את מעשיהם.

בהיעדר הגנה, פסק היום (שני) בית משפט השלום ברמלה כי על התוקפים לשלם 390,000 ₪ לנפגעים.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר