לפני 5 שנים תקפו ארבעה ערבים צעירים יהודים ברמלה, קיללו, הכו אותם ורססו עליהם גז פלפל. התוקפים נעצרו בזמנו, והוטלו עליהם חודשי עבודות שירות ותשלום פיצויים. מאוחר יותר הגישו היהודים נגד התוקפים תביעה אזרחית באמצעות ארגון חוננו.
בכתב התביעה מתאר עו"ד חיים בלייכר מחוננו את התקיפה. לדבריו, התובעים הגיעו לסופרמרקט ברמלה, ובכניסה לחנות פגשו בשני ערבים. לאחר דין ודברים החלו הערבים לתקוף את היהודים, ואחד אף קילל "יהודי כלב".
היהודים הזעיקו לעזרה את חבריהם, אולם כשאלו הגיעו לחנות ריססו לעברם התוקפים גז פלפל. קבוצת הצעירים היהודים נכנסה לחנות כדי להתאושש מהתקיפה, אולם לאחר זמן קצר חזרו שני התוקפים יחד עם שני ערבים נוספים.
ארבעת הערבים החלו לתקוף את הצעירים היהודים, לדחוף אותם, להכות בהם והמשיכו לרסס לעברם גז פלפל. רק כשהגיעו שוטרים למקום וקראו לתוקפים לעצור, הפסיקו אלו את מעשיהם.
בהיעדר הגנה, פסק היום (שני) בית משפט השלום ברמלה כי על התוקפים לשלם 390,000 ₪ לנפגעים.
