החשוד במהלך הפריצה ( צילום: דוברות המשטרה )

פעילות נחושה וממוקדת של בלשי משטרת חולון במשטרת ישראל הובילה למעצרו של חשוד בפריצה סדרתית לעסקים וחנויות באזור העיר חולון במרכז הארץ. כך מסרה היום (ראשון) המשטרה.

במהלך מעצרו של החשוד נתפסו ברשותו אופניים חשמליים, בהם השתמש במהלך ביצוע הפריצות. כמו כן נמצאו ברשותו טלפונים החשודים כגנובים. הפעילות בנושא החלה לאחר שבמהלך השבוע האחרון התקבלו במשטרת חולון מספר דיווחים על אודות כמה פריצות לעסקים וחנויות באזור חולון. הפריצות כולן בוצעו בדפוס פעולה דומה: החשוד, רעול פנים, מכוסה מכף רגל ועד ראש, נע על אופניים חשמליים, חמוש במברג, מנפץ שמשות במספר עסקים וחנויות באזור חולון, שובר מנעולים וגונב כסף וטלפונים ניידים.

האופניים החשמליות שנתפסו ( צילום: דוברות המשטרה )

מיד עם קבלת הדיווחים, החלו שוטרי בילוש ומודיעין של משטרת חולון בפעילות ממוקדת ונחושה - תוך שימוש באמצעים טכנולוגים - על מנת להגיע לזהותו של החשוד.

זמר מוכר עוכב לחקירה לעיני עוברים ושבים; זה מה שמצאו בתוך רכבו קובי אטינגר | 16:26

אתמול, במהלך פעילות מבצעית, הצליחו בלשי משטרת חולון לאתר ולעצור את החשוד בביתו בתל אביב.

ברשותו נתפסו כאמור האופניים החשמליים, בהם השתמש במהלך ביצוע עבירות, וכן בגדים שאותם על פי החשד לבש, ומספר טלפונים ניידים חשודים כגנובים. החשוד, תושב תל אביב, בשנות ה-40 לחייו, נעצר והועבר לחקירה במשטרת חולון.

( צילום: דוברות המשטרה )

( צילום: דוברות המשטרה )

( צילום: דוברות המשטרה )