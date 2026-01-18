כיכר השבת
הפורץ הסדרתי נתפס

תושב תל אביב מתקרב באופניים לחנות בחלון, ובתוך שניות פורץ | תיעוד 

המשטרה עצרה בביתו בתל אביב חשוד בפריצה סדרתית לחנויות ועסקים באזור העיר חולון במרכז הארץ. החשוד תועד מתקרב באופניים, רעול פנים, אל החנות ובתוך שנייה פורץ את הדלת. הוא גנב כסף וטלפונים ניידים (בארץ, משפט)

החשוד במהלך הפריצה (צילום: דוברות המשטרה)

פעילות נחושה וממוקדת של בלשי משטרת חולון במשטרת ישראל הובילה למעצרו של חשוד בפריצה סדרתית לעסקים וחנויות באזור העיר חולון במרכז הארץ. כך מסרה היום (ראשון) המשטרה.

במהלך מעצרו של החשוד נתפסו ברשותו אופניים חשמליים, בהם השתמש במהלך ביצוע הפריצות. כמו כן נמצאו ברשותו טלפונים החשודים כגנובים.

הפעילות בנושא החלה לאחר שבמהלך השבוע האחרון התקבלו במשטרת חולון מספר דיווחים על אודות כמה פריצות לעסקים וחנויות באזור חולון.

הפריצות כולן בוצעו בדפוס פעולה דומה: החשוד, רעול פנים, מכוסה מכף רגל ועד ראש, נע על אופניים חשמליים, חמוש במברג, מנפץ שמשות במספר עסקים וחנויות באזור חולון, שובר מנעולים וגונב כסף וטלפונים ניידים.

האופניים החשמליות שנתפסו (צילום: דוברות המשטרה)

מיד עם קבלת הדיווחים, החלו שוטרי בילוש ומודיעין של משטרת חולון בפעילות ממוקדת ונחושה - תוך שימוש באמצעים טכנולוגים - על מנת להגיע לזהותו של החשוד.

אתמול, במהלך פעילות מבצעית, הצליחו בלשי משטרת חולון לאתר ולעצור את החשוד בביתו בתל אביב.

ברשותו נתפסו כאמור האופניים החשמליים, בהם השתמש במהלך ביצוע עבירות, וכן בגדים שאותם על פי החשד לבש, ומספר טלפונים ניידים חשודים כגנובים. החשוד, תושב תל אביב, בשנות ה-40 לחייו, נעצר והועבר לחקירה במשטרת חולון.

(צילום: דוברות המשטרה)
(צילום: דוברות המשטרה)
(צילום: דוברות המשטרה)
(צילום: דוברות המשטרה)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (69%)

לא (31%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר