נוסעים באזור המרכז? שימו לב: הכביש הראשי הזה ייחסם הלילה ומחר | כל הפרטים

הלילה, משעה 23:00 עד שעה 05:00, ייחסם כביש 20 לנוסעים בשני הכיוונים, בין מחלף חוף השרון למחלף שמריהו מזרח, עקב עבודות להנפת גשר שילוט במסגרת פרויקט "נתיבים מהירים" | כל הפרטים (בארץ)

מפת החסימות (צילום: חברת נתיבי איילון)

שימו לב: שורה של חסימות וצמצומי תנועה שיתבצעו הלילה (ראשון), ומחר, בתאריכים 25-26.01.2026, בכביש 20 ובמחלפים הסמוכים, במסגרת עבודות תשתית בפרויקט נתיבים מהירים.

הלילה (בין ראשון לשני) משעה 23:00 ועד 05:00, ייחסם כביש 20 לתנועת נוסעים בשני הכיוונים, בקטע שבין מחלף חוף השרון למחלף שמריהו מזרח. החסימה תתבצע לצורך עבודות להנפת גשר שילוט.

הסדרי התנועה בלילה זה יהיו כדלקמן:

  • כביש 20 ייחסם בכיוון צפון בין מחלף שמריהו מזרח למחלף חוף השרון, והתנועה תוסט לכבישים 531 ו-2.
  • הכניסה ממחלף שמריהו מזרח לכביש 20 בכיוון דרום תתאפשר כרגיל.
  • כביש 20 ייחסם בכיוון דרום באזור מחלף חוף השרון, והתנועה תוסט לכביש 2.
  • הכניסה ממחלף חוף השרון לכביש 2 בכיוון דרום תתאפשר כרגיל.
  • הכניסה לכביש 20 לכיוון דרום ממחלף משה דיין תיחסם.
  • היציאה מכביש 431 למחלף מבוא איילון לכיוון דרום תיחסם.
  • הכניסה לכביש 20 לכיוון דרום ממחלף מבוא איילון תתאפשר כרגיל.

בנוסף, יתבצע צמצום של נתיב נסיעה בכביש 20 לכיוון דרום, וכן חסימה של רמפות במחלפים משה דיין ומבוא איילון, זאת בשל עבודות להצבת הסדר תנועה חדש.

בחברת נתיבי איילון מציינים כי העבודות מתואמות עם משטרת ישראל ומבוצעות בשעות הלילה במטרה לצמצם את הפגיעה בתנועה. הנהגים מתבקשים להיעזר ביישומון WAZE ולהתעדכן בהסדרי התנועה.

