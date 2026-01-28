כיכר השבת
בתמיכת דגל התורה וש"ס

בלי חוק גיוס: הכנסת אישרה את תקציב המדינה לשנת 2026 בקריאה ראשונה

בסיום ההצבעות בכנסת התברר כי ההצעה לחוק התקציב 2026 עברה בקריאה ראשונה | קודם להצבעה הבהירו בדגל התורה כי הם לא התחייבו להצביע בעד התקציב גם בקריאה שנייה ושלישית | אגודת ישראל התנגדה: "לא הוסדר חוקית מעמדם של לומדי התורה" (בארץ)

8תגובות
(צילום: אורן בן חקון\פלאש90)

בסיום ההצבעות בכנסת התברר כי ההצעה לחוק התקציב לשנת 2026 עברה בקריאה ראשונה ברוב של 62 ח"כים מול 55. ש"ס ודגל התורה תמכו בהצבעה. נעדרים מההצבעה היו אריה דרעי, אבי מעוז ואליהו רביבו מהליכוד. מי שהתנגד היו חברי הכנסת מטעם אגודת ישראל, פרוש, טסלר וגולדקנופף.

לפי ההצעה תקציב ההוצאה ל-2026 יעמוד על כ-811.74 מיליארד שקלים. "תקציב המדינה משקף את סדרי העדיפויות המתוכננים של הממשלה, ומתייחס לצרכים שהיא רואה לעיניה במועד גיבוש התקציב", נכתב בדברי ההסבר להצעה.

על פי ההסבר, "התקציב מגובש מתוך ידיעה שצורכי המדינה משתנים, ומתוך הבנה שאין כוונה לשתק את יכולתה של הממשלה להמשיך לקבל החלטות ולקבוע מדיניות במהלך השנה - גם אם אלה משפיעים על התקציב". בהמשך אושרה בקריאה ראשונה גם תקרת הגירעון לשנת 2026, שתעמוד על 3.9%.

קודם להצבעה הבהירו בדגל התורה שוב כי הם לא התחייבו להצביע בעד התקציב גם בקריאה שנייה ושלישית.

ח"כ יצחק גולדקנופף הסביר את התנגדותו להצעה במהלך הדיון, ואמר "איני עושה כן על דעת עצמי, אלא כהוראתם של מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א ומועצת גדולי התורה אשר הורונו כנציגי אגודת ישראל להצביע נגד תקציב המדינה לשנת הכספים 2026 - כל עוד לא הוסדר חוקית מעמדם של לומדי תורה שתורתם אומנותם "בלי סנקציות ובלי מכסות"".

ראש האופוזיציה יאיר לפיד תקף בחריפות לפני ההצבעה: "הצעת התקציב אומרת לציבור היצרני והעובד במדינת ישראל, למשלמי המיסים, למשרתי המילואים, למעמד הביניים: גבירותי ורבותי, אתם פרייארים".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (86%)

לא (14%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

4
אגודת ישראל מייצגת את עולם התורה, חוק תורתו אומנותו בלי יעדים ובלי סנקציות. עסקני דגל ושס מתרפסים לחילונים, מתפשרים, נסחטים, ומוכרים את כל העקרונות תמורת כסף וזהב.
אברך בן תורה מבני ברק
מי קובע שמה שמייצגת אגודת ישראל באמת ללא יעדים? הם חלק מהמערכת הפוליטית ומשתתפים בקואליציות ולכן חייבים לפעול במציאות האם גם הם לא מפספסים מדי פעם במו"מ מול חילונים?
בני
פשרות מול חילונים הן ניהול ציבורי לא שחיתות עסקני דגל וש"ס מביאים חינוך רווחה חוקים תורניים לפעמים צריך ויתורים כדי לזכות בתוצאות משמעותיות זה לא מכירת עקרונות
פרץ
דגל וש"ס לא מוכרים עקרונות הם משיגים הישגים אמיתיים לעולם התורה חינוך חרדי מסובסד קצבאות למשפחות שמירה על השבת ופטור מגיוס פשרות מול חילונים זה ניהול לא בגידה הכללות זועמות פוגעות באמת
עמנואל
3
מעניין שלא מציינים מה אייכלר הצביע שוב דגל מצילים את ביבי למרות הצהרות לוחמניות לא צרריךלהיות גאון גדול במספרים להבין מה היה מאזן המספרים אם דגל היו מצביעים נגד
מא
אייכלר לא חבר כנסת ולא הצביע. גולדקנוף טסלר ופרוש הצביעו נגד.
אברך בן תורה מבני ברק
2
להפסיק להצביע לחברי כנסת נגד לומדי תורה.
ראובן
1
גפני כרגיל מוכר את כולנו עבור ג'ובים וכספים למקורבים
גדי

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר