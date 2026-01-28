בסיום ההצבעות בכנסת התברר כי ההצעה לחוק התקציב לשנת 2026 עברה בקריאה ראשונה ברוב של 62 ח"כים מול 55. ש"ס ודגל התורה תמכו בהצבעה. נעדרים מההצבעה היו אריה דרעי, אבי מעוז ואליהו רביבו מהליכוד. מי שהתנגד היו חברי הכנסת מטעם אגודת ישראל, פרוש, טסלר וגולדקנופף.

לפי ההצעה תקציב ההוצאה ל-2026 יעמוד על כ-811.74 מיליארד שקלים. "תקציב המדינה משקף את סדרי העדיפויות המתוכננים של הממשלה, ומתייחס לצרכים שהיא רואה לעיניה במועד גיבוש התקציב", נכתב בדברי ההסבר להצעה.

על פי ההסבר, "התקציב מגובש מתוך ידיעה שצורכי המדינה משתנים, ומתוך הבנה שאין כוונה לשתק את יכולתה של הממשלה להמשיך לקבל החלטות ולקבוע מדיניות במהלך השנה - גם אם אלה משפיעים על התקציב". בהמשך אושרה בקריאה ראשונה גם תקרת הגירעון לשנת 2026, שתעמוד על 3.9%.

קודם להצבעה הבהירו בדגל התורה שוב כי הם לא התחייבו להצביע בעד התקציב גם בקריאה שנייה ושלישית.

ח"כ יצחק גולדקנופף הסביר את התנגדותו להצעה במהלך הדיון, ואמר "איני עושה כן על דעת עצמי, אלא כהוראתם של מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א ומועצת גדולי התורה אשר הורונו כנציגי אגודת ישראל להצביע נגד תקציב המדינה לשנת הכספים 2026 - כל עוד לא הוסדר חוקית מעמדם של לומדי תורה שתורתם אומנותם "בלי סנקציות ובלי מכסות"".

ראש האופוזיציה יאיר לפיד תקף בחריפות לפני ההצבעה: "הצעת התקציב אומרת לציבור היצרני והעובד במדינת ישראל, למשלמי המיסים, למשרתי המילואים, למעמד הביניים: גבירותי ורבותי, אתם פרייארים".