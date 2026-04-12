החביא את המפתחות של הרכב הגנוב באסלת השירותים; כך מצאו אותם

מבצע רחב היקף של כוחות הביטחון בלב יו"ש הוביל בסוף השבוע האחרון לחשיפת תעשיית גניבות רכב ענפה ולמעצרם של חשודים במעורבות בפשיעה חקלאית ועירונית. כך מסרה היום (ראשון) המשטרה.

בפעילות משותפת של שוטרי תחנת בנימין במרחב שומרון יחד עם לוחמי חטיבת בנימין של צה"ל, פשטו הכוחות על הכפרים סילואד ומזרעה א-שרקייה, במטרה להגביר את המשילות ולמגר את תופעת גניבות כלי הרכב שמשפיעה באופן ישיר על ביטחון הרכוש של אזרחי ישראל בכל רחבי הארץ.

במהלך הפעילות המבצעית הצליחו הכוחות לאתר ולתפוס שמונה כלי רכב שונים. מבדיקה מעמיקה עלה כי כלי הרכב נגנבו בתקופה האחרונה מאזורי ביקוש מרכזיים, בהם גוש דן, ירושלים, אזור השרון והשפלה. המבצע ממחיש את המסלול שעוברים כלי רכב גנובים מהערים הגדולות אל תוך הכפרים הפלסטיניים, שם הם מוסתרים או מפורקים לחלפים.

אחד האירועים המרכזיים במהלך הפעילות נרשם בכפר סילואד, כאשר השוטרים זיהו רכב שנגנב מאזור ראשון לציון בסמוך לאחד מבתי העסק המקומיים.