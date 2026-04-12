כיכר השבת
ניסה להסתיר

החביא את המפתחות של הרכב הגנוב באסלת השירותים; כך מצאו אותם

במהלך חיפוש בכפר פלסטיני אחר רכב שנגנב מראשון לציון, ניסה עובד בבית עסק מקומי להעלים את המפתחות על ידי השלכתם לתוך אסלת השירותים, אך ערנות השוטרים הובילה לאיתורם המהיר | במקביל, ניסיון בריחה דרמטי של חשוד רכוב על קטנוע גנוב מגוש דן הסתיים בהחלקה ובמעצר, לאחר שהחשוד פתח ברכיבה פרועה בין סמטאות הכפר (משטרה)

הפעילות לאיתור כלי הרכב הגנובים (צילום: דוברות המשטרה)

מבצע רחב היקף של כוחות הביטחון בלב יו"ש הוביל בסוף השבוע האחרון לחשיפת תעשיית גניבות רכב ענפה ולמעצרם של חשודים במעורבות בפשיעה חקלאית ועירונית. כך מסרה היום (ראשון) המשטרה.

בפעילות משותפת של שוטרי תחנת בנימין במרחב שומרון יחד עם לוחמי חטיבת בנימין של צה"ל, פשטו הכוחות על הכפרים סילואד ומזרעה א-שרקייה, במטרה להגביר את המשילות ולמגר את תופעת גניבות כלי הרכב שמשפיעה באופן ישיר על ביטחון הרכוש של אזרחי ישראל בכל רחבי הארץ.

במהלך הפעילות המבצעית הצליחו הכוחות לאתר ולתפוס שמונה כלי רכב שונים. מבדיקה מעמיקה עלה כי כלי הרכב נגנבו בתקופה האחרונה מאזורי ביקוש מרכזיים, בהם גוש דן, ירושלים, אזור השרון והשפלה. המבצע ממחיש את המסלול שעוברים כלי רכב גנובים מהערים הגדולות אל תוך הכפרים הפלסטיניים, שם הם מוסתרים או מפורקים לחלפים.

אחד האירועים המרכזיים במהלך הפעילות נרשם בכפר סילואד, כאשר השוטרים זיהו רכב שנגנב מאזור ראשון לציון בסמוך לאחד מבתי העסק המקומיים.

כאשר הכוחות פנו לעובד במקום ודרשו ממנו את מפתחות הרכב, ניסה האחרון להערים עליהם והסתיר את המפתחות בתוך אסלת השירותים בבית העסק. חרף ניסיון ההסתרה, המפתחות אותרו והרכב הוחרם לצורך השבתו לבעליו החוקיים.

במקרה נוסף באותו הכפר, התפתח מרדף לאחר ששוטרים זיהו רוכב קטנוע שעורר את חשדם. החשוד, צעיר כבן 22 תושב המקום, החל ברכיבה פרועה ומסוכנת בניסיון להימלט מהכוחות, עד שהחליק עם כלי הרכב ונעצר על ידי השוטרים.

בבדיקה התברר כי גם הקטנוע נגנב מאזור המרכז. כלל החשודים שנעצרו במהלך המבצע הועברו לחקירה בתחנת המשטרה, שם מנסים החוקרים להתחקות אחר שרשרת הגניבות והקשרים בין החשודים לכנופיות הפועלות בתוך תחומי הקו הירוק.

