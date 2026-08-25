התפשטות מסוכנת: אותרו יתושות נגועות בקדחת הנילוס

משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה פרסמו אזהרה לתושבים רבים ברחבי מרכז הארץ, בעקבות לכידת יתושות הנושאות את נגיף קדחת מערב הנילוס באזורים מיושבים. היתושות הנגועות אותרו בפתח תקווה, כפר קאסם, כפר ברא, נמל התעופה בן גוריון ובמועצות האזוריות ברנר והערבה התיכונה – אזור שבו מתגוררים כ-320 אלף בני אדם.

מתחילת עונת הפעילות של הנגיף השנה אובחנו בישראל 17 חולים. אחד מהם, גבר כבן 70 שפיתח תסמינים באמצע יולי, נפטר מסיבוכי המחלה. אדם נוסף עדיין מאושפז בבית חולים.

עלייה בסיכון להידבקות

ד"ר שי רייכר, מנהל אגף מזיקים והדברה במשרד להגנת הסביבה, הזהיר כי הממצאים "מעידים על עלייה בסיכון של בני אדם להיחשף לנגיף עקב עקיצה של יתושה הנושאת אותו". המשרד הנחה את הרשויות המקומיות להרחיב את מערך הניטור וההדברה, במיוחד באזורים שבהם נמצאו יתושות נגועות.

פרופ' סיגל סדצקי, ראש חטיבת בריאות הציבור במשרד הבריאות, הדגישה כי הסיכון לתחלואה משמעותית גבוה יותר אצל בני 60 ומעלה. "חשוב במיוחד שאוכלוסייה זו תקפיד על אמצעי מניעה", מסרה.

המחלה והסיכונים

קדחת מערב הנילוס מועברת באמצעות עקיצת יתושה מסוג Culex שניזונה קודם מעוף נגוע. כ-80% מהנדבקים כלל לא מפתחים תסמינים. כ-20% סובלים מחום, פריחה, כאבי שרירים ועייפות. רק פחות מאחוז אחד מפתחים סיבוכים נוירולוגיים קשים – דלקת מוח או דלקת קרום המוח – שיכולים להיות מסוכנים במיוחד לקשישים ולמי שסובל ממחלות רקע.